Raphinha em treino desta sexta-feira (26) - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha em treino desta sexta-feira (26)Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/09/2026 08:40



O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, pode promover uma série de mudanças na equipe para o próximo jogo contra a Austrália, que acontece na terça-feira (29), em Brisbane, dias após o empate em 1 a 1 entre os mesmos times . Ele aproveitou o treino deste domingo (27) para experimentar uma nova formação tática, utilizando Raphinha como centroavante, de acordo com o jornalista Cahê Mota, do 'ge'.

O treinador, que já havia avisado que precisava fazer testes, montou a escalação na atividade em um 4-3-3: Otávio, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Vini Jr e Raphinha.



Sendo assim, Ancelotti e a comissão técnica buscam aproveitar o bom momento de Raphinha em seu clube, o Barcelona, onde tem jogado como referência no ataque. Até então, o atleta fez 14 gols e três assistências em apenas oito partidas na temporada.



Além dele, apenas Vini Jr, Danilo e Bruno Guimarães seguem na equipe titular em relação ao último jogo. Na reta final da atividade, a comissão também fez mudanças colocando Andrey Santos, Bidon e Martinelli no meio, além de Samuel Lino, Endrick e Estêvão no ataque.



Já no gol, a tendência é que Ancelotti faça um rodízio. Otávio começou na posição, mas ao longo do treino, Hugo Souza e Morisco tiveram oportunidade de titulares.



Ancelotti pressionado



Os brasileiros só não perderam o duelo contra a Austrália, o primeiro após a Copa do Mundo, na última sexta-feira (25) por causa de um gol marcado por Rayan no último lance do confronto, selando o empate em 1 a 1. A Seleção teve atuação ruim e não conseguiu dominar o adversário. Na entrevista após o jogo, Ancelotti alertou para a necessidade de testes.



"Não é um sabor de derrota porque foi um empate, acho que podíamos ganhar, tivemos oportunidades. Era difícil jogar neste campo, mas reagimos depois que levamos o gol. Houve algumas coisas boas, mas faltou um pouco de acerto no último terço. Lutamos até o final. Não queríamos perder e não perdemos", iniciou o comandante, na ocasião.

"Foi um empate merecido no final, temos que ser pacientes porque são testes que temos que fazer. Temos que dar oportunidades aos jogadores que jogam menos e seguir em frente", complementou.

Próximos confrontos

Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Depois, para fechar a data Fifa, a Seleção embarca rumo a Calcutá para jogar contra a Índia, no próximo sábado (3), às 11h.