Léo Ortiz (D) ao lado de CeeDee Lamb, astro do Dallas Cowboys - Divulgação/Dallas Cowboys

Léo Ortiz (D) ao lado de CeeDee Lamb, astro do Dallas Cowboys Divulgação/Dallas Cowboys

Publicado 27/09/2026 09:20

O Flamengo tem realizado uma série de ações com o objetivo de se aproximar da NFL, em meio ao primeiro jogo da história da liga no Rio, neste domingo (27), na partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Maracanã , às 17h25. O Rubro-Negro já participou da cessão do estádio e do seu centro de treinamento, o Ninho do Urubu, para as equipes e produziu uma série de conteúdos voltados às redes sociais.

O clube enxerga o laço como uma oportunidade para internacionalizar ainda mais a marca, além de se aproveitar do crescimento do futebol americano no Brasil, conforme a jornalista Luiza Sá do 'ge'. Em entrevista ao veículo, o diretor de marketing do Flamengo, Ricardo Hinrichsen, exaltou a aproximação entre a equipe e a liga norte-americana.

"No Flamengo, vemos o crescimento da popularidade do futebol americano no Brasil, como uma grande oportunidade. Assim, é um prazer estarmos próximos da NFL e desse evento histórico no Maracanã", disse.

O Flamengo também lançou, no início do mês, uma linha de roupas que faz alusão ao time e à NFL. A coleção contou com camisas, jaquetas e moletons, em homenagem ao duelo no Maracanã. Na ocasião, o Troféu Vince Lombardi, que coroa os campeões do Super Bowl, foi levado ao Ninho do Urubu e erguido pelos atletas.

Léo Ortiz como um dos pilares na aproximação

Um dos principais pilares na aproximação entre os clubes é o zagueiro Léo Ortiz, fã declarado da NFL. Ele gravou vídeos publicados ao longo desta semana com um dos astros do Baltimore Ravens, o wide receiver Zay Flowers, em que os atletas fazem desafios de mano a mano no futebol e recepção no futebol americano.

Será que o Léo Ortiz é capaz de parar o Zay Flowers no mano a mano? pic.twitter.com/gNV0chmPxY — NFL Brasil (@NFLBrasil) September 26, 2026

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No entanto, a aproximação do zagueiro com a liga norte-americana não começou recentemente. Em 2025, ele aproveitou as férias nos Estados Unidos para assistir a um jogo do Patriots no Gillette Stadium, em Massachusetts, e entregou uma camisa do Rubro-Negro ao presidente da equipe, Robert Kraft.