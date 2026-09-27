Flamengo não está negociando com site de acompanhantes - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo não está negociando com site de acompanhantesGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/09/2026 17:10

Flamengo emitiu uma nota oficial para negar que esteja negociando com a Fatal Model, um site de acompanhantes, para ser o novo patrocinador master do clube. A informação foi ventilada pelo portal "Coluna do Flamengo".

Na última semana, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que uma possível proibição do mercado de apostas esportivas no Brasil traria um prejuízo milionário ao Rubro-Negro. Em entrevista à 'CNN' concedida nesta sexta-feira (25), horas após o clube publicar uma nota criticando a proposta, o mandatário argumentou que a medida prejudicaria, além do futebol, os esportes olímpicos.

"Isso traria impactos desastrosos para o Flamengo como um todo, não só no futebol, mas também nos esportes olímpicos. A gente estima que as perdas imediatas de receita para o ano que vem sejam de R$ 400 milhões a R$ 430 milhões e, sem um preparo prévio, é absolutamente impossível que você consiga estancar essa sangria", disse.

A Fatal Model (e o seu braço de conteúdo Fatal Fans) tem uma forte estratégia de publicidade focada no futebol brasileiro, tendo patrocinado mais de 20 clubes ao longo de sua história. Atualmente, o principal clube patrocinado pela marca é o Corinthians, onde estampa o calção do time profissional masculino e investe no futebol feminino, basquete e futsal.

Confira a nota do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo recebeu com surpresa as informações veiculadas por algumas plataformas de comunicação sobre uma suposta negociação com um novo patrocinador.



O Clube esclarece que a informação é inverídica e que não existe, neste momento, qualquer negociação nos termos divulgados.



O Flamengo adverte ainda que seu Departamento Jurídico já está adotando as medidas cabíveis em relação à divulgação dessas informações falsas, bem como à publicação de imagens da camisa do Clube com marca que não integra o quadro oficial de parceiros.



O Clube reitera seu compromisso com a transparência, com a preservação de sua imagem institucional e com o respeito às relações estabelecidas com seus parceiros. Eventuais anúncios e comunicados oficiais são realizados exclusivamente por meio dos canais institucionais do Flamengo."