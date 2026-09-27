Vagner Love em partida comemorativa de despedida pelo CSKAReprodução/@pfc_CSKA
Ex-Flamengo recebe festa de despedida em clube russo
Ídolo do CSKA, Vagner Love se aposentou dos gramados em março deste ano após passagem sem brilho pelo Retrô, clube de Pernambuco
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Flamengo se aproxima da NFL em meio a jogo histórico da liga no Rio
Primeira partida do torneio de futebol americano no Maracanã serviu para Rubro-Negro estreitar laços com os fãs do esporte
Defensores do Flamengo 'tietam' e trocam camisas com astros da NFL
Dallas Cowboys utilizou o CT do Ninho do Urubu para realizar treinamentos; Léo Ortiz e Emerson Royal são fãs de futebol americano
Flamengo não se preocupa com começo tímido de reforço e prega cautela
Atacante, de 23 anos, entrou em campo em apenas um partida desde que chegou; equatoriano tem contrato até dezembro de 2031
Ex-meia do Brasil lembra negociação com o Flamengo: 'Quase deu certo'
Jogador, que chegou a vestir a camisa 10 da Seleção, passou meses no Brasil durante a pandemia e esteve perto de se juntar ao Rubro-Negro
Boto projeta reencontro com Palmeiras na final da Libertadores
Esta seria a terceira edição do torneio na década em que os rivais se encontrariam na final, o que seria um feito inédito na história
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