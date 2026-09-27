Vagner Love em partida comemorativa de despedida pelo CSKAReprodução/@pfc_CSKA

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Estadão Conteúdo
O brasileiro Vagner Love fez sua despedida com a camisa do CSKA neste sábado (26), em uma partida amistosa, realizada na VEB Arena, em Moscou. A equipe russa preparou uma grande homenagem ao ex-atacante e contou com a presença de mais de 27 mil torcedores nas arquibancadas.
A partida foi entre as lendas do CSKA contra os amigos de Vagner Love. No time russo estavam nomes como o chileno Mark González e os russos Alan Dzagoev e Yuri Zhirkov, todos com passagens por suas respectivas seleções. Do outro lado, o ex-centroavante convocou Daniel Carvalho, Kléberson, Dudu Cearense, Elias, Renato Augusto, entre outros. Vagner Love atuou pelas duas equipes e anotou por ambas.
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O placar terminou em 3 a 3 e os outros artilheiros do dia foram Rolan Gusev, Enzo Vagner (filho de Vagner Love), Daniel Carvalho e Kirill Nababkin.
Após a partida, o ídolo brasileiro agradeceu aos torcedores presentes no estádio e fez juras de amor ao CSKA. "Quero agradecer a Deus, à minha família, ao presidente do clube, a todos os torcedores e a todos os jogadores com quem joguei. Sem vocês, isso não teria sido possível. Eu queria que esta noite fosse especial. E vocês fizeram com que fosse. Muito obrigado, torcedores do CSKA (...) Eu amo o CSKA", disse o jogador.
Durante as homenagens, o ex-atacante recebeu mensagens até de Ronaldinho Gaúcho, que não pôde comparecer ao jogo. "Quero te parabenizar, você teve uma carreira incrível. Trouxe alegria não só aos torcedores brasileiros, mas a pessoas do mundo todo, especialmente na Rússia, onde se tornou uma verdadeira lenda".
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Com passagens marcantes por diversos clubes, Vagner Love deixou os gramados no final de março, após passagem pelo Retrô, de Pernambuco. Com a camisa russa foram 132 gols em 276 partidas, além de 15 troféus levantados.
O brasileiro é o segundo maior artilheiro da história do CSKA, atrás do russo Grigory Fedotov, que jogou entre 1938 e 1949. "Obrigado, Vagner, pela era de ouro do CSKA, que trouxe reconhecimento ao clube tanto nacional quanto internacionalmente", escreveu o clube em seu site oficial.