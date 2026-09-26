Diego apresentando camisa retrô do Werder Bremem no começo de 2025 - Instagram / @werderbremen

Diego apresentando camisa retrô do Werder Bremem no começo de 2025Instagram / @werderbremen

Publicado 26/09/2026 12:40





O ex-jogador do Flamengo voltará a vestir a camisa do Werder Bremen após 16 anos. Ele foi confirmado no elenco de lendas do clube alemão que enfrentará o Real Madrid Leyendas, neste sábado (26), em comemoração ao centenário do Weserstadion. Diego Ribas volta ao Weserstadion para duelo de lendas entre Werder Bremen e Real Madrid . O brasileiro integra equipe histórica do clube alemão na partida que celebra os 100 anos do estádio.O ex-jogador do Flamengo voltará a vestir a camisa do Werder Bremen após 16 anos. Ele foi confirmado no elenco de lendas do clube alemão que enfrentará o Real Madrid Leyendas, neste sábado (26), em comemoração ao centenário do Weserstadion.

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O confronto será disputado às 18h30, no horário local, e reunirá nomes marcantes da história das duas equipes. Além de Diego, o Werder contará com jogadores como Ailton, Per Mertesacker, Markus Rosenberg e Angelos Charisteas. Pelo lado espanhol, estão confirmados Pepe, Claude Makélélé e Esteban Cambiasso.



A presença de Diego carrega um significado especial para a torcida de Bremen. O brasileiro defendeu o clube entre 2006 e 2009 e viveu na Alemanha um dos períodos mais marcantes de sua trajetória na Europa. Com criatividade, gols e protagonismo, tornou-se um dos jogadores mais queridos pelos torcedores e ajudou a equipe a conquistar a Copa da Alemanha na temporada 2008/2009.



A partida também resgata um confronto histórico. Werder Bremen e Real Madrid se enfrentaram pela última vez em uma competição oficial na Champions League de 2007/2008. Na ocasião, a equipe alemã venceu os espanhóis por 3 a 2 no Weserstadion. O confronto será disputado às 18h30, no horário local, e reunirá nomes marcantes da história das duas equipes. Além de Diego, o Werder contará com jogadores como Ailton, Per Mertesacker, Markus Rosenberg e Angelos Charisteas. Pelo lado espanhol, estão confirmados Pepe, Claude Makélélé e Esteban Cambiasso.A presença de Diego carrega um significado especial para a torcida de Bremen. O brasileiro defendeu o clube entre 2006 e 2009 e viveu na Alemanha um dos períodos mais marcantes de sua trajetória na Europa. Com criatividade, gols e protagonismo, tornou-se um dos jogadores mais queridos pelos torcedores e ajudou a equipe a conquistar a Copa da Alemanha na temporada 2008/2009.A partida também resgata um confronto histórico. Werder Bremen e Real Madrid se enfrentaram pela última vez em uma competição oficial na Champions League de 2007/2008. Na ocasião, a equipe alemã venceu os espanhóis por 3 a 2 no Weserstadion.

Histórico do jogador pela equipe

Em seu período vestindo a camisa alviverde, Diego fez 132 partidas, marcou 54 gols e ainda deu 42 assistências. Além disso, o atleta ainda conquistou dois títulos com a equipe: A Copa da Alemanha (2008) e a Copa da Liga Alemã (2006), competição já extinta.

O jogador é considerado como um ídolo para os torcedores do clube e, inclusive, teve uma partida de despedida amistosa no ano passado. O duelo entre as lendas do Werder e os amigos do Diego terminou 6 a 5, com dois gols dele, contando com o que garantiu a vitória.