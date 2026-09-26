Diego apresentando camisa retrô do Werder Bremem no começo de 2025Instagram / @werderbremen
O ex-jogador do Flamengo voltará a vestir a camisa do Werder Bremen após 16 anos. Ele foi confirmado no elenco de lendas do clube alemão que enfrentará o Real Madrid Leyendas, neste sábado (26), em comemoração ao centenário do Weserstadion.
O confronto será disputado às 18h30, no horário local, e reunirá nomes marcantes da história das duas equipes. Além de Diego, o Werder contará com jogadores como Ailton, Per Mertesacker, Markus Rosenberg e Angelos Charisteas. Pelo lado espanhol, estão confirmados Pepe, Claude Makélélé e Esteban Cambiasso.
A presença de Diego carrega um significado especial para a torcida de Bremen. O brasileiro defendeu o clube entre 2006 e 2009 e viveu na Alemanha um dos períodos mais marcantes de sua trajetória na Europa. Com criatividade, gols e protagonismo, tornou-se um dos jogadores mais queridos pelos torcedores e ajudou a equipe a conquistar a Copa da Alemanha na temporada 2008/2009.
A partida também resgata um confronto histórico. Werder Bremen e Real Madrid se enfrentaram pela última vez em uma competição oficial na Champions League de 2007/2008. Na ocasião, a equipe alemã venceu os espanhóis por 3 a 2 no Weserstadion.
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