Vini Jr ainda não conseguiu engrenar neste começo de temporada pelo Real Madrid - Jose Jordan / AFP

Vini Jr ainda não conseguiu engrenar neste começo de temporada pelo Real MadridJose Jordan / AFP

Publicado 24/09/2026 13:22

O status de intocável que Vini Jr ostenta no Real Madrid parece estar com os dias contados. A má fase do jogador brasileiro , aliada ao surgimento do marfinense Yan Diomande, recém-contratado, sinaliza que este cenário está prestes a mudar. No clássico realizado neste fim de semana, em que o clube merengue foi derrotado por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, o jovem de 19 anos mais uma vez reforçou essa tendência.

No período em que esteve em campo no segundo tempo, quando a equipe de José Mourinho já estava em desvantagem no duelo, ele assumiu o controle da ala esquerda e foi um dos atletas mais efetivos no sistema ofensivo.

Segundo o jornal espanhol 'Marca', ele já havia "demonstrado lampejos de seu potencial contra o Elche e os confirmou no Metropolitano (estádio do Atlético de Madrid)". Assim, o bom momento de Diomande já vem num tom de ameaça ao reinado do atacante revelado pelo Flamengo.

Os números do derby também apontam uma vantagem para Diomande nesta corrida pela titularidade. Nas trocas de bolas, o marfinense teve uma taxa de acerto de 90% (nove de dez), enquanto Vini concluiu oito dos 11 passes que realizou. Mesmo jogando quase meia hora a menos, o jovem de 19 anos tocou na bola 31 vezes, contra 22 do atleta brasileiro.

Ainda segundo o periódico, no um contra um, o atleta de 19 anos completou quatro de seus seis dribles, enquanto Vini só passou pelo seu marcador uma vez. Ele ainda sofreu cinco faltas contra apenas um do atleta nascido no estado do Rio de Janeiro. Na finalizações, Vini terminou sua participação com duas tentativas, enquanto o seu rival precisou de um arremate para testar o goleiro rival Oblak.

Embora os números não contem toda a história da partida, segundo a publicação, eles revelam uma tendência de crescimento de Diomande na corrida por uma vaga no time principal.

Do campo para as arquibancadas, a situação para Vini Jr também se mostra desfavorável. Em uma enquete feita pelo jornal espanhol, 86% dos participantes (mais de 50 mil votos) escolheram o africano para a vaga do brasileiro, enquanto outros 7% o querem no time, mas na vaga de outro jogador.