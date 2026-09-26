Keké (esquerda) e Léo Muchacho (direita) também disputam a artilharia da competição - Fotos: PH Almeida/Boavista SC e Divulgação/ Nova Iguaçu

Keké (esquerda) e Léo Muchacho (direita) também disputam a artilharia da competiçãoFotos: PH Almeida/Boavista SC e Divulgação/ Nova Iguaçu

Publicado 26/09/2026 12:40

O DIA, torcedores e jogadores revelaram suas expectativas para a decisão. Da Região dos Lagos à Baixada Fluminense, a Copa Rio coloca frente a frente dois clubes separados pelo mapa, mas unidos pelo sonho do título. Boavista e Nova Iguaçu disputam a grande final da competição hoje, às 19h, no estádio Elcyr Resende. Em entrevista ao, torcedores e jogadores revelaram suas expectativas para a decisão.

A Copa Rio garante vagas na Copa do Brasil, na Série D do Brasileiro e na Sul-Sudeste de 2027. O campeão terá o direito de escolher primeiro qual das três competições deseja disputar. O vice ficará com a segunda escolha, enquanto o terceiro colocado terá direito à vaga restante.

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1, no Laranjão. Em caso de nova igualdade, o título será decidido nos pênaltis.

Nas arquibancadas, a emoção também ganha espaço. Desde 2014, Adriano e Simon Reis, pai e filho apaixonados pelo Verdão de Saquarema, acompanham a trajetória do time. Para Adriano, ver o Boavista novamente na disputa pelo título é motivo de orgulho. No entanto, a emoção em ver seu filho herdar a paixão pelo clube é ainda maior: "É uma satisfação testemunhar isso de uma forma tão pura e natural".

Aos 16 anos, Simon sonha em ver o Boavista faturar a Copa Rio, título que o clube não levanta desde 2017. "A gente espera que nosso esforço seja recompensado pelo título, depois de anos de muita luta", disse. A dedicação ao clube vai além das arquibancadas: há quatro anos, pai e filho comandam o perfil 'Central do Boa' nas redes sociais, acompanhando de perto os passos do Verdão.

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Artilheiros estão confiantes no título

Além da disputa pela taça, a final reserva outro confronto: a briga pela artilharia. Keké e Léo Muchacho chegam à decisão empatados, com três gols cada, e disputam o posto de goleador da competição.

Satisfeito com seu desempenho na campanha, Léo Muchacho, do Nova Iguaçu, confia na qualidade da equipe para levantar a taça. "A gente vai correr os 90 minutos para honrar a camisa. Estamos preparados para essa grande batalha", afirmou o atacante.

Keké, do Boavista, destacou a dedicação e a esperança da equipe na conquista do título. "É título muito esperado por nós. Vai fechar (a temporada) com chave de ouro", disse o jogador.

*Reportagem da estagiária Luísa Cuerci, sob a supervisão de Gabriel Salotti