Keké (esquerda) e Léo Muchacho (direita) também disputam a artilharia da competiçãoFotos: PH Almeida/Boavista SC e Divulgação/ Nova Iguaçu
Decisão da Copa Rio: emoção entra em campo na grande final
Boavista e Nova Iguaçu se enfrentam hoje, em Saquarema, no último capítulo da briga por um calendário nacional em 2027
Decisão da Copa Rio: emoção entra em campo na grande final
Boavista e Nova Iguaçu se enfrentam hoje, em Saquarema, no último capítulo da briga por um calendário nacional em 2027
Munique vira candidata para sediar Olimpíadas de 2036, 2040 ou 2044
Escolha ocorre dois dias após a desistência da capital da Alemanha, Berlim, anunciada pelo prefeito local no meio da semana
Rodri defende Manchester City de acusações por violações financeiras
Meia do Barcelona, que passou sete temporadas no clube inglês, disse acreditar na inocência da equipe e destacou méritos em conquistas
George Russell domina GP do Azerbaijão e vence a terceira em 2026
Gabriel Bortoleto, que não teve bom rendimento no classificatório, terminou com a 13ª colocação e novamente ficou sem pontos
Ramon Dino perde final do Mr. Olympia e não consegue bicampeonato
Fisiculturista terminou disputa da categoria Classic Physique em terceiro lugar; o britânico Niall Darwen sagrou-se campeão
Carlos Prates 'confirma' disputa do cinturão meio-médio do UFC contra Makhachev; veja
Brasileiro afirmou que acordo para enfrentar o campeão dos meio-médios está encaminhado: "Vai acontecer'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.