Luis de la Fuente, técnico da seleção espanholaDivulgação / Espanha
Técnico da Espanha opina sobre redução de estrangeiros no Brasil
Campeão da Copa do Mundo, Luis de la Fuente destacou que é necessário apostar em jogadores jovens e investir nas categorias de base
Técnico da Espanha opina sobre redução de estrangeiros no Brasil
Campeão da Copa do Mundo, Luis de la Fuente destacou que é necessário apostar em jogadores jovens e investir nas categorias de base
Flamengo se aproxima da NFL em meio a jogo histórico da liga no Rio
Primeira partida do torneio de futebol americano no Maracanã serviu para Rubro-Negro estreitar laços com os fãs do esporte
Ancelotti testa Raphinha de centroavante e nova formação na Seleção
Em treino realizado neste domingo (27), comissão técnica experimentou o esquema 4-3-3, com o atacante do Barcelona centralizado
Ravens levam vantagem sobre Cowboys antes de reencontro no Maracanã
Equipes se reencontram após dois anos, neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, no primeiro jogo da liga no Rio
Rayan é exaltado por site espanhol: 'Lembra o melhor do Vini Jr'
Atacante aproveitou escanteio cobrado por Raphinha, marcou no último lance e garantiu o empate por 1 a 1 no amistoso com a Austrália
Cristo Redentor se 'veste' de NFL em celebração a evento
Maracanã irá receber neste domingo (27) o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens; cidade tem planejamento em torno da partida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.