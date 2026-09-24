Torcedores devem priorizar o transporte público e ficar atentos às rotas alternativas - Divulgação / Arte: Prefeitura do Rio

Torcedores devem priorizar o transporte público e ficar atentos às rotas alternativasDivulgação / Arte: Prefeitura do Rio

Publicado 24/09/2026 16:36



O entorno do Maracanã terá alterações no trânsito e no transporte neste domingo (27), quando o estádio recebe o NFL Rio Game 2026, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. A partida começa às 17h25, e os bloqueios de trânsito serão implantados a partir das 10h, com liberação das vias prevista até as 23h.

Interdições começam às 10h



A operação da CET-Rio prevê o fechamento de diversas vias no entorno do estádio, entre elas a Avenida Rei Pelé, Avenida Maracanã, Rua Professor Eurico Rabelo, Rua Visconde de Itamarati, Rua Isidro de Figueiredo e Rua Professor Manuel de Abreu. A partir das 11h, também haverá bloqueios na pista da Avenida Rei Pelé no sentido Méier, no Viaduto Oduvaldo Cozzi e no Viaduto de São Cristóvão.



A proibição de estacionamento começa às 19h de sábado (26) no entorno do estádio. Durante os bloqueios, quem seguir em direção ao Méier deverá utilizar a Rua Ceará. Já os motoristas com destino à Tijuca terão como alternativa a Rua Mariz e Barros.



A CET-Rio recomenda que os motoristas antecipem os deslocamentos, respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito e evitem circular pelas vias próximas ao Maracanã durante a implantação dos bloqueios. A orientação é priorizar o transporte público para chegar e sair do estádio.



Metrô terá operação reforçada



O MetrôRio funcionará das 7h às 23h no domingo, com aumento da oferta de trens durante a chegada e a dispersão dos torcedores.



- Linha 1: Uruguai Jardim Oceânico/Barra da Tijuca

- Linha 2: Pavuna General Osório/Ipanema

- Linhas 1 e 2: transferência poderá ser realizada entre as estações Central do Brasil e General Osório



A recomendação é utilizar a estação correspondente ao setor indicado no ingresso:



- Portões A e B: estação Rei Pelé/Maracanã, Linha 2

- Portão C: estação Francisco Xavier/Tijuca, Linha 1

- Portões D e E: estação São Cristóvão, Linha 2



Para agilizar o embarque, o MetrôRio orienta os passageiros a utilizarem pagamento por aproximação diretamente nas catracas ou comprarem e recarregarem antecipadamente os cartões Giro e Jaé. A passagem custa R$ 7,90 por trecho. A orientação também é chegar cedo ao estádio e fazer a saída de forma organizada, seguindo as instruções de controle de fluxo.



Ônibus terão desvios



As linhas de ônibus que circulam pelo entorno do Maracanã terão alterações durante os bloqueios. Os coletivos que seguem em direção à Zona Norte terão como principais desvios as ruas Mariz e Barros e Gonzaga Bastos. Já os ônibus com destino ao Centro e à Zona Sul serão desviados pela Rua São Francisco Xavier.



BRT e integrações



A MOBI-Rio manterá as linhas regulares de domingo, com integrações com metrô, trem, VLT e ônibus urbanos.



Integração com metrô

Terminal Jardim Oceânico



Linha 22 — Alvorada x Jardim Oceânico

Linha 50 — Terminal Centro Olímpico x Jardim Oceânico

Estação Vicente de Carvalho



Linha 42 — Madureira x Galeão

Linha 46 — Alvorada x Penha



Integração com trem

Terminal Santa Cruz



Linha 10 — Alvorada x Santa Cruz

Linha 11 — Alvorada x Santa Cruz, após 22h

Linha 17 — Campo Grande x Santa Cruz

Estação Santa Eugênia



Linha 17 — Campo Grande x Santa Cruz

Terminal Paulo da Portela



Linha 35 — Alvorada x Madureira

Estação Manaceia



Linha 42 — Madureira x Galeão

Linha 46 — Alvorada x Penha



Estação Olaria



Linha 42 — Madureira x Galeão

Linha 80 — Gentileza x Penha



Estação Magalhães Bastos



Linha 51 — Recreio x Deodoro

Linha 52 — Alvorada x Deodoro



Estação Vila Militar



Linha 51 — Recreio x Deodoro

Linha 52 — Alvorada x Deodoro



Terminal Deodoro



Linha 51 — Recreio x Deodoro

Linha 52 — Alvorada x Deodoro

Linha 60 — Gentileza x Deodoro

Conexão BRT 67 — Campo Grande x Deodoro

Conexão BRT 68 — Bangu x Deodoro



Integração com VLT e ônibus urbanos — Terminal Gentileza



Linha 60 — Gentileza x Deodoro

Linha 70 — Gentileza x Terminal Metropolitano

Linha 80 — Gentileza x Penha

Linha 90 — Gentileza x Fundão

Serviço executivo direto Gentileza x Galeão



VLT funciona normalmente



O VLT Carioca terá operação normal no domingo, das 5h às 23h, com intervalos médios de 20 minutos.



Linha 1: Terminal Gentileza x Santos Dumont

Linha 2: Praia Formosa x Praça XV

Linha 3: Central x Santos Dumont

Linha 4: Terminal Gentileza x Praça XV



O sistema oferece integração com o metrô nas estações Cinelândia, Carioca e Central; com os trens na Central; com as barcas na Praça XV; com a Rodoviária do Rio na estação Rodoviária; e com BRT e ônibus municipais no Terminal Gentileza. Para chegar ao Maracanã, o passageiro pode seguir de VLT até a Central e, de lá, fazer integração com trem ou metrô para as estações Maracanã ou São Cristóvão.



A tarifa do VLT é de R$ 5, com pagamento pelo cartão digital ou físico Jaé e também por Pix.



Recomendações para o público



A orientação aos torcedores é chegar cedo ao Maracanã, priorizar o transporte público e conferir previamente a estação ou o acesso mais indicado para o setor do ingresso. Na saída, a recomendação é evitar correria e seguir as orientações das equipes responsáveis pelo controle do fluxo.



Também é recomendado que os motoristas evitem o entorno do estádio durante o período de interdições e utilizem as rotas alternativas indicadas pela CET-Rio.

Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral