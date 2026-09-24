Torcedores devem priorizar o transporte público e ficar atentos às rotas alternativasDivulgação / Arte: Prefeitura do Rio
Interdições começam às 10h
A proibição de estacionamento começa às 19h de sábado (26) no entorno do estádio. Durante os bloqueios, quem seguir em direção ao Méier deverá utilizar a Rua Ceará. Já os motoristas com destino à Tijuca terão como alternativa a Rua Mariz e Barros.
A CET-Rio recomenda que os motoristas antecipem os deslocamentos, respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito e evitem circular pelas vias próximas ao Maracanã durante a implantação dos bloqueios. A orientação é priorizar o transporte público para chegar e sair do estádio.
Metrô terá operação reforçada
- Linha 1: Uruguai Jardim Oceânico/Barra da Tijuca
- Linha 2: Pavuna General Osório/Ipanema
- Linhas 1 e 2: transferência poderá ser realizada entre as estações Central do Brasil e General Osório
A recomendação é utilizar a estação correspondente ao setor indicado no ingresso:
- Portões A e B: estação Rei Pelé/Maracanã, Linha 2
- Portão C: estação Francisco Xavier/Tijuca, Linha 1
- Portões D e E: estação São Cristóvão, Linha 2
Para agilizar o embarque, o MetrôRio orienta os passageiros a utilizarem pagamento por aproximação diretamente nas catracas ou comprarem e recarregarem antecipadamente os cartões Giro e Jaé. A passagem custa R$ 7,90 por trecho. A orientação também é chegar cedo ao estádio e fazer a saída de forma organizada, seguindo as instruções de controle de fluxo.
Ônibus terão desvios
BRT e integrações
Integração com metrô
Terminal Jardim Oceânico
Linha 50 — Terminal Centro Olímpico x Jardim Oceânico
Estação Vicente de Carvalho
Linha 42 — Madureira x Galeão
Linha 46 — Alvorada x Penha
Integração com trem
Terminal Santa Cruz
Linha 11 — Alvorada x Santa Cruz, após 22h
Linha 17 — Campo Grande x Santa Cruz
Estação Santa Eugênia
Terminal Paulo da Portela
Estação Manaceia
Linha 46 — Alvorada x Penha
Estação Olaria
Linha 80 — Gentileza x Penha
Estação Magalhães Bastos
Linha 52 — Alvorada x Deodoro
Estação Vila Militar
Linha 52 — Alvorada x Deodoro
Terminal Deodoro
Linha 52 — Alvorada x Deodoro
Linha 60 — Gentileza x Deodoro
Conexão BRT 67 — Campo Grande x Deodoro
Conexão BRT 68 — Bangu x Deodoro
Integração com VLT e ônibus urbanos — Terminal Gentileza
Linha 70 — Gentileza x Terminal Metropolitano
Linha 80 — Gentileza x Penha
Linha 90 — Gentileza x Fundão
Serviço executivo direto Gentileza x Galeão
VLT funciona normalmente
Linha 1: Terminal Gentileza x Santos Dumont
Linha 2: Praia Formosa x Praça XV
Linha 3: Central x Santos Dumont
Linha 4: Terminal Gentileza x Praça XV
O sistema oferece integração com o metrô nas estações Cinelândia, Carioca e Central; com os trens na Central; com as barcas na Praça XV; com a Rodoviária do Rio na estação Rodoviária; e com BRT e ônibus municipais no Terminal Gentileza. Para chegar ao Maracanã, o passageiro pode seguir de VLT até a Central e, de lá, fazer integração com trem ou metrô para as estações Maracanã ou São Cristóvão.
A tarifa do VLT é de R$ 5, com pagamento pelo cartão digital ou físico Jaé e também por Pix.
Recomendações para o público
Também é recomendado que os motoristas evitem o entorno do estádio durante o período de interdições e utilizem as rotas alternativas indicadas pela CET-Rio.
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