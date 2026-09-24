Evento deve reunir cerca de 200 participantes, entre eles adultos e crianças transplantados - Divulgação

Evento deve reunir cerca de 200 participantes, entre eles adultos e crianças transplantadosDivulgação

Publicado 24/09/2026 15:09





Para participar, não é preciso saber remar. Os participantes têm a oportunidade de praticar ao lado de professores e remadores experientes. Além da remada, haverá atividades na areia, como práticas de yoga, com Tânia Almeida, além de sorteio de brindes oferecidos por apoiadores. O evento também terá um café da manhã colaborativo, proporcionando um momento de interação e de troca. A Praia da Urca , na Zona Sul do Rio, recebe, neste sábado (27), a 5ª edição da Remada Setembro Verde, iniciativa que busca conscientizar o público sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. O evento deve reunir cerca de 200 participantes, entre eles adultos e crianças transplantados, que vão colorir de verde as águas da Baía de Guanabara. A inscrição pode ser feita pelo link Para participar, não é preciso saber remar. Os participantes têm a oportunidade de praticar ao lado de professores e remadores experientes. Além da remada, haverá atividades na areia, como práticas de yoga, com Tânia Almeida, além de sorteio de brindes oferecidos por apoiadores. O evento também terá um café da manhã colaborativo, proporcionando um momento de interação e de troca.

Evento deve reunir cerca de 200 participantes, entre eles adultos e crianças transplantados Divulgação



A Remada Setembro Verde é uma iniciativa da campanha “A Vida Convida”, criada em 2019 por Rejane Coelho e Ricardo Alam, que, na época, aguardava na fila por um transplante de pulmão devido à fibrose pulmonar idiopática.



“A ideia é promover ações educativas e assim mudar a realidade da doação de órgãos e tecidos no Brasil. É um direito poder doar, mas precisamos ter informações suficientes para tomar essa decisão”, explica a psicóloga e remadora Rejane Coelho. A Remada Setembro Verde é uma iniciativa da campanha “A Vida Convida”, criada em 2019 por Rejane Coelho e Ricardo Alam, que, na época, aguardava na fila por um transplante de pulmão devido à fibrose pulmonar idiopática.“A ideia é promover ações educativas e assim mudar a realidade da doação de órgãos e tecidos no Brasil. É um direito poder doar, mas precisamos ter informações suficientes para tomar essa decisão”, explica a psicóloga e remadora Rejane Coelho.

A data foi escolhida por marcar o Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro. Desde 2014, o mês é dedicado a campanhas de informação e conscientização sobre o tema em todo o país. A cor verde simboliza a esperança de um recomeço proporcionado pela doação.



Atualmente, mais de 74 mil pessoas aguardam por um órgão ou tecido para transplante no Brasil, segundo dados divulgados pela organização. A campanha também busca combater a falta de informação que pode levar famílias a recusarem a doação de órgãos de parentes em situação de potencial doador.

Serviço



Data: 26 de setembro

Horário: das 7h às 11h.

Local: Rio Va’a Clube, na Praia da Urca.

Referência: Praia dentro da Urca, em frente ao Restaurante Garota da Urca Inscrição e informações: https://linktr.ee/avidaconvida Data: 26 de setembroHorário: das 7h às 11h.Local: Rio Va’a Clube, na Praia da Urca.Referência: Praia dentro da Urca, em frente ao Restaurante Garota da Urca