Evento deve reunir cerca de 200 participantes, entre eles adultos e crianças transplantadosDivulgação
Para participar, não é preciso saber remar. Os participantes têm a oportunidade de praticar ao lado de professores e remadores experientes. Além da remada, haverá atividades na areia, como práticas de yoga, com Tânia Almeida, além de sorteio de brindes oferecidos por apoiadores. O evento também terá um café da manhã colaborativo, proporcionando um momento de interação e de troca.
A Remada Setembro Verde é uma iniciativa da campanha “A Vida Convida”, criada em 2019 por Rejane Coelho e Ricardo Alam, que, na época, aguardava na fila por um transplante de pulmão devido à fibrose pulmonar idiopática.
“A ideia é promover ações educativas e assim mudar a realidade da doação de órgãos e tecidos no Brasil. É um direito poder doar, mas precisamos ter informações suficientes para tomar essa decisão”, explica a psicóloga e remadora Rejane Coelho.
Atualmente, mais de 74 mil pessoas aguardam por um órgão ou tecido para transplante no Brasil, segundo dados divulgados pela organização. A campanha também busca combater a falta de informação que pode levar famílias a recusarem a doação de órgãos de parentes em situação de potencial doador.
Serviço
Data: 26 de setembro
Horário: das 7h às 11h.
Local: Rio Va’a Clube, na Praia da Urca.
Referência: Praia dentro da Urca, em frente ao Restaurante Garota da Urca
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