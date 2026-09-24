A ex-vereadora Veronica Costa é considerada foragida da Justiça - Renan Olaz / CMRJ

A ex-vereadora Veronica Costa é considerada foragida da JustiçaRenan Olaz / CMRJ

Publicado 24/09/2026 10:25

O mandado de prisão foi expedido na última segunda-feira (21) pela 16ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). A decisão teria sido tomada depois do esgotamento dos recursos apresentados pela defesa nos tribunais superiores.

Em 2023, a Justiça determinou a perda do mandato e aumentou a pena da ex-vereadora de cinco anos e 10 meses para 10 anos e oito meses, após o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) recorrer da decisão de primeira instância, ocorrida em 2019.

Márcio Costa, ex-marido de Veronica, denunciou a violência em fevereiro de 2011, enquanto os dois ainda eram casados. Ele, que morava nos Estados Unidos na época da condenação, alegou ter sofrido diversas ameaças de morte.

O homem afirmou que um grupo de parentes da ex-vereadora o agrediu fisicamente, jogou produto químico em seu corpo e ameaçou incendiá-lo. A vítima contou que Veronica dizia que ele tinha amante e que havia roubado seu dinheiro.

Quatro parentes da ex-vereadora também foram condenados em 2023 e tiveram suas penas aumentadas: Bruno Chaves Ribeiro, para 10 anos e oito meses de prisão; Tatiane Chaves Ribeiro, Bruno Marcelo Bahia Marques e Sebastião de Oliveira Evangelista, para 10 anos.

A reportagem enviou mensagens via WhatsApp, às 9h27 para o número disponibilizado no Instagram de Veronica, mas ainda não recebeu resposta. O espaço está aberto para manifestação.

Buscas

Desde a última segunda-feira (21), a Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) da Polícia Civil realiza buscas para encontrar a ex-vereadora.

Nesta quarta-feira (23), agentes estiveram em um endereço ligado a Veronica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. No imóvel, encontraram cachorros sozinhos, o que sugere o abandono dos animais em uma fuga.

Quem é Veronica Costa?

Veronica Chaves de Carvalho Costa, de 52 anos, ficou conhecida ao apresentar programas e bailes funk da Furacão 2000, uma das mais tradicionais equipes do gênero musical no Rio. Com 16 anos, se casou com o empresário Rômulo Costa, com quem teve dois filhos.

Em 2001, iniciou o primeiro dos seus seis mandatos como vereadora do Rio. Durante as legislaturas, se filiou a diferentes partidos, como PL, PMDB, DEM, MDB e Republicanos. Em suas propostas, focava em fortalecer a cultura do funk, políticas para a juventude e defesa dos direitos das mulheres.

Também foi presidente da Comissão de Defesa da Mulher e da Comissão de Prevenção às Drogas.