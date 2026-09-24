Publicado 24/09/2026 00:00

O crime organizado está infiltrado dentro das instituições. Quando policiais, políticos ou autoridades se envolvem com aquilo que deveriam combater, a sociedade perde duas vezes: para o criminoso e para quem deveria protegê-la. Não há futuro digno se não consertarmos o presente.

Conveniente, não? Claro, é muito mais fácil falar para a sua torcida do que ficar diante de um adversário e deixar que comparemos propostas e posições. Uma democracia plena exige confronto de ideias e o eleitor merece isso. No fim, perdemos todos.