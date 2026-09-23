Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca a partir desta quarta-feira (23)Carlos Elias Junior/Arquivo/ Agência O Dia
O aviso abrange o período entre a noite desta quarta e a madrugada de sexta-feira. Durante a ressaca, a recomendação é que banhistas e praticantes de atividades no mar redobrem a atenção e evitem áreas de risco.
– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.
– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes.
Previsão para os próximos dias
No sábado (26), ventos úmidos do oceano influenciarão o tempo na cidade do Rio, com nebulosidade variada, entretanto, sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h).
Recomendações
Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
Em caso de chuva intensa:
– Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;
– Não fique na beira de córregos e rios;
– Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;
– Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.
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