Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca a partir desta quarta-feira (23) - Carlos Elias Junior/Arquivo/ Agência O Dia

Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca a partir desta quarta-feira (23)Carlos Elias Junior/Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 23/09/2026 18:44





O aviso abrange o período entre a noite desta quarta e a madrugada de sexta-feira. Durante a ressaca, a recomendação é que banhistas e praticantes de atividades no mar redobrem a atenção e evitem áreas de risco. O litoral da cidade do Rio de Janeiro entrou em período de ressaca a partir das 18h desta quarta-feira (23). Segundo a Marinha do Brasil, ondas entre 2,5 e 3 metros de altura podem atingir a orla até as 3h de sexta-feira (25).O aviso abrange o período entre a noite desta quarta e a madrugada de sexta-feira. Durante a ressaca, a recomendação é que banhistas e praticantes de atividades no mar redobrem a atenção e evitem áreas de risco.

Para a segurança de todos, o Centro de Operações Rio (COR) reforçou algumas orientações:



– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.



– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.



– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes.

Previsão para os próximos dias

Na quinta-feira (24) e na sexta-feira (25), devido à atuação de ventos em altos níveis, a previsão é de céu encoberto a parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada isolada ao longo do período. Os ventos estarão fracos a moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h), sendo mais intensos na sexta-feira.



No sábado (26), ventos úmidos do oceano influenciarão o tempo na cidade do Rio, com nebulosidade variada, entretanto, sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h).

Recomendações



- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

Em caso de chuva intensa:

– Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;

– Não fique na beira de córregos e rios;

– Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;

– Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral