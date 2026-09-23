Homem foi preso em flagrante no local onde mantinha a mulher refém - Reprodução

Homem foi preso em flagrante no local onde mantinha a mulher refémReprodução

Publicado 23/09/2026 17:44

Policiais civis da 29ª DP (Madureira) resgataram, nesta quarta-feira (23), uma mulher que era mantida em cárcere privado e explorada sexualmente pelo ex-companheiro. O homem foi preso em flagrante no Campinho, Zona Norte do Rio.

As investigações tiveram início após a mãe da vítima procurar a delegacia e relatar que havia recebido uma mensagem da filha por um número desconhecido. No contato, a mulher contou que estava sendo mantida em cárcere privado e pediu ajuda.



Com as informações, os agentes seguiram imediatamente para o endereço indicado, onde localizaram e resgataram a jovem. O ex-companheiro estava no imóvel e acabou preso. Na delegacia, ela relatou que passou a ser impedida de sair da residência após o fim do relacionamento e que também era explorada sexualmente pelo suspeito.



O homem possui registros anteriores relacionados à violência doméstica, incluindo ameaça e lesão corporal. Ele foi autuado em flagrante por violência psicológica, cárcere privado e favorecimento da prostituição, no contexto da Lei Maria da Penha.



Outro caso

A Polícia Civil investiga pelo menos dez denúncias de estupro e assédio sexual contra o policial penal Wilson Morães de Souza Neto, de 39 anos. Segundo os relatos, adolescentes e mulheres teriam sido abordadas pelo agente inicialmente por meio de aplicativos de mensagens. Em alguns casos, as vítimas chegaram a se encontrar pessoalmente com o policial.

Uma das mulheres registrou uma ocorrência na Delegacia da Mulher na segunda-feira (21). Ela contou que se encontrou com o policial em um shopping na Barra da Tijuca e teria sido vítima do golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela". Segundo o relato, ela acordou em um motel ao lado do agente.

O caso ganhou repercussão na última quinta-feira (17), quando um advogado contou nas redes sociais que a filha dele, de 12 anos, havia recebido mensagens de Wilson. Segundo o pai, o policial teria convidado a adolescente para encontrá-lo em uma escolinha de futevôlei, na Zona Sudoeste do Rio, e enviado mensagens de cunho sexual para ela.

No dia 8 de setembro, a Vara da Infância e da Juventude determinou medidas cautelares contra o policial. Entre elas, está a proibição de que ele se aproxime da adolescente a menos de 300 metros ou mantenha qualquer tipo de contato com ela.

Na segunda-feira (21), outras cinco mulheres, dentre elas, menores de idade, também registraram boletins de ocorrência contra o policial. Segundo o advogado, duas afirmaram ter sido estupradas pelo agente. O primeiro caso teria ocorrido há três anos, enquanto o mais recente, cerca de três meses atrás.