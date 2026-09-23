Sede da 62 DP, em Duque de Caxias - Reprodução/Polícia Civil

Sede da 62 DP, em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil

Publicado 23/09/2026 16:00

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após arremessar a própria filha, de apenas 5 meses, contra o chão durante uma discussão com a mãe da criança, em Imbariê. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (21) no distrito de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A vítima está fora de perigo, segundo a Polícia Civil.

A prisão foi realizada após o suspeito, que não será identificado para preservar a vítima, ser conduzido à delegacia por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias). As investigações apontam que o homem retirou a bebê dos braços da mãe durante uma discussão e a lançou violentamente ao solo.



Segundo relatos colhidos pela polícia, o caso ocorreu por volta das 17h20, na Rua da Felicidade, na localidade conhecida como bairro Taquara. Testemunhas informaram que o casal discutia na via pública quando o homem tomou a criança dos braços da mulher e a ergueu acima da cabeça antes de arremessá-la ao chão.



Vizinhos presenciaram a cena e socorreram imediatamente a bebê, que sofreu ferimentos. Após o episódio de violência, eles perseguiram o suspeito. Ainda de acordo com os relatos, o homem tentou fugir para uma casa próxima, localizada na Rua Amélia Zeferina, chegando até o terraço do imóvel.



Moradores conseguiram alcançá-lo e o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar. Conforme a corporação, o homem também teria resistido à contenção e entrado em confronto com os vizinhos antes de ser dominado.



A criança foi levada pelos agentes ao posto médico Parque Equitativa, recebeu atendimento médico e permanece sob cuidados. Já o suspeito recebeu atendimento devido às agressões sofridas durante a contenção e, posteriormente, foi encaminhado para a 62ª DP.



As investigações indicam que a agressão teria ocorrido após o homem descobrir uma suposta traição da companheira. De forma preliminar, ele teria informado aos policiais que agiu para se vingar da mãe da criança.



Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, na modalidade conhecida como vicaricídio, quando a violência é praticada contra um filho com o objetivo de atingir emocionalmente o outro genitor. O homem segue preso.



O caso foi encaminhado à Justiça e as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime.