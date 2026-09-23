Sede da 62 DP, em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil
Segundo relatos colhidos pela polícia, o caso ocorreu por volta das 17h20, na Rua da Felicidade, na localidade conhecida como bairro Taquara. Testemunhas informaram que o casal discutia na via pública quando o homem tomou a criança dos braços da mulher e a ergueu acima da cabeça antes de arremessá-la ao chão.
Vizinhos presenciaram a cena e socorreram imediatamente a bebê, que sofreu ferimentos. Após o episódio de violência, eles perseguiram o suspeito. Ainda de acordo com os relatos, o homem tentou fugir para uma casa próxima, localizada na Rua Amélia Zeferina, chegando até o terraço do imóvel.
Moradores conseguiram alcançá-lo e o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar. Conforme a corporação, o homem também teria resistido à contenção e entrado em confronto com os vizinhos antes de ser dominado.
A criança foi levada pelos agentes ao posto médico Parque Equitativa, recebeu atendimento médico e permanece sob cuidados. Já o suspeito recebeu atendimento devido às agressões sofridas durante a contenção e, posteriormente, foi encaminhado para a 62ª DP.
As investigações indicam que a agressão teria ocorrido após o homem descobrir uma suposta traição da companheira. De forma preliminar, ele teria informado aos policiais que agiu para se vingar da mãe da criança.
Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, na modalidade conhecida como vicaricídio, quando a violência é praticada contra um filho com o objetivo de atingir emocionalmente o outro genitor. O homem segue preso.
O caso foi encaminhado à Justiça e as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime.
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