Ato Cultura com Lula reuniu artistas na Fundição Progresso - Reprodução/Rede Social

Ato Cultura com Lula reuniu artistas na Fundição ProgressoReprodução/Rede Social

Publicado 23/09/2026 21:00 | Atualizado 23/09/2026 21:42



O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira (23) de um ato com artistas na Fundição Progresso, na Lapa, na Região Central do Rio. O evento nomeado de Cultura com Lula começou por volta das 20h e apresentou conversas sobre as propostas para o setor.

O ato começou com o Hino Nacional na voz de Roosevelt Pixulé, intérprete da escola de samba Paraíso do Tuiuti. Em seguida, artistas fizeram apresentações e discursos a favor do presidente e da cultura. Quem também participou do evento foi o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

Ao menos 80 personalidades da cultura participaram do manifesto, entre elas Caetano Veloso, Maria Bethânia e Chico Buarque.. Segundo informações divulgadas sobre a organização, o evento pode reunir cerca de 1.000 nomes da área de cultura.



Lula diz que ONU vive momento mais crítico desde 2003

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na terça-feira (22) que a Organização das Nações Unidas (ONU) vive, desde 2003, seu momento mais crítico. "A ONU está falhando em uma de suas missões mais elevadas: a de livrar a humanidade do flagelo da guerra. Sua credibilidade nunca esteve tão baixa".

O sentimento que me move hoje é o da indignação", disse . "A capacidade da ONU de proteger os mais vulneráveis, os que não têm exércitos nem arsenais, nunca foi tão pequena", completou.

A declaração foi feita durante a abertura do debate geral da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Em sua fala, Lula lembrou que essa é a 10ª vez em que abre o debate geral e, da tribuna, voltou a criticar especificamente o trabalho do Conselho de Segurança da organização.



"Somos todos reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança que não cumpre o seu papel", disse. "Em 1946, já na primeira sessão dessa assembleia, o Brasil alertava para o alto preço que a comunidade internacional pagaria pelo direito de veto. Esse vício conferiu às grandes potências o privilégio da insensatez".



Antes do pronunciamento, Lula se reuniu com o secretário-geral da ONU, António Guterres. O presidente brasileiro subiu à tribuna logo no início da sessão, antes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na segunda-feira (21), Lula se reuniu, já em Nova York, com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e com o senador americano Bernie Sanders.

Lula também criticou o conflito no Oriente Médio. Ele afirmou que "famílias em todo o mundo pagam pelo aumento do preço dos combustíveis" e que o "estreito de Ormuz se transformou em trincheira da guerra, quando deveria ser uma passagem vital para o comércio".