Palácio Guanabara Daniel Castelo Branco/ Arquivo O Dia

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Ana Fernanda Freire
Os candidatos ao Governo do Rio de Janeiro cumpriram, nesta quarta-feira (23), agendas de campanha em diferentes pontos do estado. As atividades incluíram caminhadas, panfletagens e encontros com aliados políticos.
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Eduardo Paes (PSD) esteve na Estrada dos Ceramistas, em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, e fez uma caminhada pelo município. Aos moradores, ele prometeu que vai concluir as obras da via e construir também a Estrada do Contorno.

"Vamos concluir a Estrada dos Ceramistas porque isso aqui é uma vergonha. Começaram a obra em 2024 e pararam. Iam retomar neste ano eleitoral e nem isso fizeram. Está nesta situação de calamidade e prejudicando completamente o escoamento da produção da região. Acredito que em um ano finalizamos as obra", frisou Paes.
Já Anthony Garotinho (Republicanos) realizou uma caminhada pela Saara, no Centro do Rio. O político prometeu fechar ruas para melhor circulação de pedestres e modernizar a rede elétrica. Além de gerar novos empregos oferecendo linhas de crédito específicas para os comerciantes.

O candidato também prometeu investir em segurança pública para diminuir os casos de roubos e furtos a pedestres, e fazer parceria com a prefeitura do Rio para reforçar o Programa de Segurança Presente com guardas municipais.
Já Douglas Ruas (PL) cancelou a ida à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática para registro de boletim de ocorrência marcada para a tarde desta quarta.
O candidato André Marinho (Novo) esteve realizando panfletagem em diferentes bairros da Zona Sudoeste, como Taquara, Freguesia, Anil, Vargem Pequena e Vargem Grande. Nos locais, ele apresentou aos comerciantes e funcionários alguns dos pontos do seu plano de governo para o desenvolvimento econômico do estado.

"Para que o consumidor carioca possa incorporar no seu dia a dia e comprar pelo menor valor possível, mas também para os comerciantes da Cadeg terem mais dinheiro no bolso e poderem se sentir protagonistas. A gente precisa dessa clareza moral e dessa inteligência operacional", comentou.

William Siri (Psol) realizou panfletagem no calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na parte da manhã. Já à tarde participou da sessão plenária na Câmara de Vereadores (Cinelândia) e em seguida teve encontro de campanha com Tarcísio Motta, na Lapa. Por fim, participou de outra panfletagem com o deputado federal Pastor Henrique Vieira e Luciana Boiteux na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, no Centro.

O Coronel Busnelo (Missão) também panfletou no calçadão de Nova Iguaçu.

Enquanto Cyro Garcia (PSTU) fez panfletagem na estação de trens do Méier, na Zona Norte, à tarde.

Juliette Pantoja (UP) esteve no Parque dos Tubos pela manhã e participou de um ato próximo ao Polo Universitário de Rio das Ostras à tarde, seguido de uma plenária com apoiadores.

Luan Monteiro do PCO não divulgou compromissos de campanha desta quarta.