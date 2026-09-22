Faltam duas semanas para o primeiro turno das eleições - Montagem/Divulgação

Faltam duas semanas para o primeiro turno das eleiçõesMontagem/Divulgação

Publicado 22/09/2026 18:46 | Atualizado 22/09/2026 18:50

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O candidato Eduardo Paes (PSD) esteve em São Gonçalo, na Região Metropolitana, onde participou de uma caminhada e apresentou propostas para a área de segurança pública.



Durante a agenda, Paes afirmou que pretende criar duas novas unidades do Batalhão de Operações Especiais (Bope) em comunidades do estado caso seja eleito. Uma delas, segundo o candidato, seria instalada no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ele também prometeu triplicar o efetivo.



Ainda na cidade, o ex-prefeito do Rio anunciou a intenção de construir uma Nave do Conhecimento e uma unidade da Faetec.



Já Douglas Ruas (PL) esteve em Maricá, onde percorreu o comércio do município e conversou com moradores e comerciantes. O candidato apresentou propostas relacionadas ao desenvolvimento econômico e defendeu investimentos em infraestrutura. O candidato estava acompanhado da vice, Fernanda Louback, além de candidatos aos cargos de deputado estadual e federal e apoiadores.



William Siri (PSOL) iniciou o dia com uma panfletagem no Largo da Carioca, no Centro do Rio, acompanhado do deputado estadual Flávio Serafini. Em seguida, caminhou pela Avenida Rio Branco e conversou com a população.



O candidato afirmou que pretende suspender descontos em folha de pagamento ou débitos em conta de servidores relacionados ao Banco Master e ao cartão CredCesta.



À tarde, Siri tinha prevista participação em sessão plenária na Câmara de Vereadores. À noite, a agenda inclui um encontro com mulheres sambistas e políticas e, posteriormente, participação no evento “Choro e Batucada pela Democracia”, no Catete.



Anthony Garotinho (Republicanos) cumpriu uma série de carreatas pela Zona Oeste e pela Zona Norte. A programação começou em Santa Cruz, passou por Bangu, Padre Miguel e Realengo e termina com uma “correata” em Marechal Hermes.



André Marinho (Novo) teve previsão de gravação de conteúdo no Jardim Botânico pela manhã e panfletagem no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, à tarde.



Coronel Busnello (Missão) programou uma caminhada entre o Saara e o Largo da Carioca, no Centro, ao meio-dia. Às 18h, o candidato tinha entrevista prevista para o podcast Copacabana Talks, no Flamengo.



Cyro Garcia (PSTU) iniciou a agenda às 6h30, com panfletagem no Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí, junto a trabalhadores da Petrobras. Pela manhã, participou de caminhada em São Gonçalo. À noite, está prevista sua participação on-line na palestra “Um programa revolucionário para o Rio de Janeiro”.



Juliete Pantoja (UP) e Luan Monteiro (PCO) não haviam confirmado atividades de campanha até a última atualização das agendas.