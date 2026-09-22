Turista alemão ficou ferido durante uma tentativa de assalto em Santa Teresa - Divulgação

Turista alemão ficou ferido durante uma tentativa de assalto em Santa TeresaDivulgação

Publicado 22/09/2026 18:12

O turista alemão Gerschler Veit, de 55 anos, foi baleado de raspão, nesta terça-feira (22), em uma tentativa de assalto na Rua Dias de Barros, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. Segundo a Polícia Militar, ele teria reagido à abordagem de criminosos que estavam em uma motocicleta.





O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 14h19 para atender uma vítima masculina, na altura do número 43 da via, próximo à Escola Machado de Assis. O homem apresentava um ferimento provocado por tiro de raspão e foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Leia mais: Homem é preso por tráfico de drogas em Belford Roxo O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 14h19 para atender uma vítima masculina, na altura do número 43 da via, próximo à Escola Machado de Assis. O homem apresentava um ferimento provocado por tiro de raspão e foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

O turista alemão foi baleado de raspão, nesta terça-feira (22), em uma tentativa de assalto na Rua Dias de Barros, em Santa Teresa, na Região Central do Rio Crédito: Divulgação https://t.co/qBIAuDG2G3 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 22, 2026



De acordo com informações preliminares da PM, durante a tentativa de roubo, um dos criminosos efetuou um disparo que atingiu o turista. Na sequência, a dupla fugiu de motocicleta.



Após o crime, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) e do setor de inteligência iniciaram buscas na região para localizar os envolvidos. O caso ficará sob responsabilidade do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e será encaminhado para registro na delegacia da região. De acordo com informações preliminares da PM, durante a tentativa de roubo, um dos criminosos efetuou um disparo que atingiu o turista. Na sequência, a dupla fugiu de motocicleta.Após o crime, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) e do setor de inteligência iniciaram buscas na região para localizar os envolvidos. O caso ficará sob responsabilidade do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e será encaminhado para registro na delegacia da região.

Em nota, a direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que o paciente já recebeu alta.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Polícia Civil, até o momento não há registro de ocorrência com essas características. Contudo, após tomar conhecimento do caso, a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) instaurou um procedimento para apurar os fatos.

Homem é preso por tráfico

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (22), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem, identificado como Paulo Vitor Oliveira da Silva, o "Paulinho Maluco", teria vínculo com o Comando Vermelho.



A ação contou com agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Segundo os policiais, Paulo Vitor atuava na venda de drogas na comunidade Parque Roseiral. O suspeito estava escondido na casa de parentes, em uma comunidade do município, e não ofereceu resistência durante a abordagem.

De acordo com a Polícia Civil, ele recebeu uma condenação superior a nove anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Paulo Vitor já havia sido preso em flagrante em 2020, também no Parque Roseiral, quando, segundo a corporação, estava com uma grande quantidade de drogas destinadas à venda e acompanhado de outros traficantes.

Atualização: o turista alemão não foi baleado de raspão na cabeça durante um roubo em Santa Teresa, na Região Central do Rio. A delegada Patrícia Alemany, titular da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), informou ao O DIA, na manhã desta quarta-feira (23), que o homem caiu e feriu a cabeça durante uma luta corporal com um dos criminosos, na Rua Dias de Barros. A informação inicial de que ele teria sido atingido de raspão por um disparo foi divulgada pela Polícia Militar.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral