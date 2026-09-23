Suspeito foi preso pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) - Érica Martin / Arquivo O Dia

Suspeito foi preso pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat)Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 23/09/2026 07:50

O DIA, na manhã desta quarta-feira (23), que o homem caiu e feriu a cabeça durante uma luta corporal com um dos criminosos, na Rua Dias de Barros. O turista alemão Gerschler Veit, de 55 anos, não foi baleado de raspão na cabeça durante um roubo em Santa Teresa, na Região Central do Rio. A delegada Patrícia Alemany, titular da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), informou ao, na manhã desta quarta-feira (23), que o homem caiu e feriu a cabeça durante uma luta corporal com um dos criminosos, na Rua Dias de Barros.

A informação inicial de que ele teria sido atingido de raspão por um disparo foi divulgada pela Polícia Militar. Gerschler deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, na tarde de terça-feira (22). Ele levou seis pontos na cabeça e liberado por volta das 18h.



Ainda na noite de terça-feira, a vítima compareceu à Deat, onde prestou depoimento. Durante o roubo, um relógio avaliado em 100 euros foi levado.



Segundo a delegada responsável pelo caso, os criminosos, que estavam em uma moto no momento do crime, ainda não foram identificados. "Eles estavam usando máscara e capacete no momento do crime. Ainda não conseguimos identificar", disse Patrícia Alemany.

Vídeo mostra ação



Imagens de uma câmera de segurança da Rua Dias de Barros flagraram toda a ação. Um grupo de turistas caminhava pela região quando um dos criminosos, que estava em uma moto, parou o veículo próximo às vítimas. Em seguida, o comparsa, que estava a pé, se aproximou e abordou o turista e uma mulher.



Os dois reagiram e, ao perceber a situação, outro homem que estava com o grupo também tentou intervir. Ao final da luta corporal, é possível ouvir um disparo e muitos gritos. Assista ao vídeo abaixo:



O turista alemão foi baleado de raspão, nesta terça-feira (22), em uma tentativa de assalto na Rua Dias de Barros, em Santa Teresa, na Região Central do Rio



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/qBIAuDG2G3 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 22, 2026

O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado às 14h19 para atender uma vítima do sexo masculino, na altura do número 43 da via, próximo à Escola Machado de Assis. Após o crime, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) e do setor de inteligência iniciaram buscas na região para localizar os envolvidos.