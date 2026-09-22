Policiais apreenderam duas pistolas, munições, drogas, celulares e um rádio transmissor - Divulgação PMRJ

Policiais apreenderam duas pistolas, munições, drogas, celulares e um rádio transmissorDivulgação PMRJ

Publicado 22/09/2026 19:54 | Atualizado 22/09/2026 19:57





Policiais do 12º BPM (Niterói) seguiram até a Rua Tapajós após receberem informações sobre a presença de homens armados ligados, segundo a denúncia, à venda de drogas na região. No local, a equipe avistou diversos suspeitos e tentou realizar a abordagem. Um dos homens conseguiu fugir, enquanto outros quatro foram detidos, nenhum deles ofereceu resistência.



Durante buscas no perímetro, os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Após a situação ser controlada, a equipe encontrou um homem baleado que portava uma pistola. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, também em Maricá.

Cinco homens acabaram presos durante uma ação policial contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no conjunto Minha Casa Minha Vida, em Inoã, Maricá, nesta terça-feira (22). Durante a ocorrência, houve um confronto e um suspeito ficou ferido por disparos.Policiais do 12º BPM (Niterói) seguiram até a Rua Tapajós após receberem informações sobre a presença de homens armados ligados, segundo a denúncia, à venda de drogas na região. No local, a equipe avistou diversos suspeitos e tentou realizar a abordagem. Um dos homens conseguiu fugir, enquanto outros quatro foram detidos, nenhum deles ofereceu resistência.Durante buscas no perímetro, os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Após a situação ser controlada, a equipe encontrou um homem baleado que portava uma pistola. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, também em Maricá.

Armas e drogas apreendidas



Entre os materiais recolhidos estão duas pistolas, uma calibre 9 milímetros e outra .380, quatro carregadores, 36 munições intactas e um rádio transmissor.



A ação também resultou na apreensão de 322 trouxinhas de cocaína, 70 pedras de crack, 145 invólucros de maconha, três celulares e R$ 143 em espécie.



Os quatro presos e todo o material apreendido serão encaminhados à delegacia responsável pelo registro da ocorrência.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

Turista baleado

O turista alemão Gerschler Veit, de 55 anos, foi baleado de raspão, nesta terça-feira (22), em uma tentativa de assalto na Rua Dias de Barros, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. Segundo a Polícia Militar, ele teria reagido à abordagem de criminosos que estavam em uma motocicleta.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 14h19 para atender uma vítima masculina, na altura do número 43 da via, próximo à Escola Machado de Assis. O homem apresentava um ferimento provocado por tiro de raspão e foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Em nota, a direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que o paciente já recebeu alta.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral