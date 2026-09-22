Paulo Neto Rosa é acusado de tentar matar a ex-companheira na BaixadaDivulgação PMRJ
O crime aconteceu na madrugada de sábado (12), quando o casal discutiu em um bar. Ao deixar o local, a vítima foi seguida pelo acusado, que a derrubou no chão e passou a atacá-la repetidamente no rosto.
O Ministério Público considerou que a agressão descumpriu uma medida protetiva concedida pela Justiça em agosto. Na ocasião, Paulo foi proibido de se aproximar ou manter contato com a mulher, inclusive por redes sociais.
Por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Magé, o órgão pediu que o acusado responda ao processo no Tribunal do Júri e solicitou a fixação de uma indenização mínima de 50 salários-mínimos por danos materiais e morais.
Relembre o caso
Com a informação sobre o paradeiro do suspeito, identificado como Paulo, os agentes comunicaram o caso à 66ª DP (Piabetá). Após autorização da autoridade policial, a equipe seguiu até o endereço indicado e localizou o homem deitado em uma cama.
Encaminhado à delegacia, Paulo negou as agressões. No entanto, após a análise do caso, a Polícia Civil determinou sua prisão em flagrante por tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Militar, o acusado já possui anotações criminais por ameaça, lesão corporal e violação de domicílio.
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