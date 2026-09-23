Publicado 23/09/2026 00:00

A beligerância no STF continua. Mais uma semana, mais acusações entre ministros. Enquanto o Supremo vira palco de disputas internas, a confiança dos brasileiros nas instituições vai para o ralo. O país precisa de estabilidade, não de uma crise institucional sem fim.

Uma perda enorme para o jornalismo brasileiro. Zuenir Ventura dedicou mais de seis décadas a contar o Brasil, compreender suas transformações e ajudar a formar gerações de jornalistas. O Rio perde um de seus grandes cronistas e a imprensa perde um mestre.