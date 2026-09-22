Foram localizados 26 frascos da substância Tirzepatida na bagagem do passageiro, sem a documentação regular - Divulgação/PF

Foram localizados 26 frascos da substância Tirzepatida na bagagem do passageiro, sem a documentação regularDivulgação/PF

Publicado 22/09/2026 21:57 | Atualizado 22/09/2026 21:58

Polícia Federal prendeu em flagrante , na manhã desta terça-feira (22), um homem de 51 anos que transportava medicamentos para emagrecimento sem a documentação exigida para importação regular. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Zona Norte.





Segundo a PF, o passageiro, que não teve seu nome divulgado, desembarcava de um voo procedente de Foz do Iguaçu, no Paraná, e faria conexão no Rio de Janeiro antes de seguir para Belém, no Pará.



Durante a inspeção da bagagem, policiais federais da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) encontraram 26 frascos da substância tirzepatida, medicamento utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e que também vem sendo amplamente procurado para auxiliar na perda de peso.



De acordo com a corporação, o material teria sido adquirido no Paraguai e era transportado sem a documentação necessária para a entrada regular do produto no país. A legislação brasileira exige autorização e cumprimento de normas sanitárias específicas para a importação de medicamentos sujeitos ao controle dos órgãos de vigilância sanitária.



Após a apreensão dos frascos, o homem foi conduzido à sede da DEAIN, onde foi autuado em flagrante. O medicamento também foi apreendido para perícia e demais procedimentos administrativos.



A Polícia Federal informou que o passageiro foi indiciado pelo crime de importação irregular de medicamento sem registro ou autorização do órgão de vigilância sanitária competente. A pena prevista para esse tipo de infração pode variar de acordo com as circunstâncias apuradas durante a investigação. LEIA MAIS: Vídeo: turista alemão é baleado de raspão em Santa Teresa Segundo a PF, o passageiro, que não teve seu nome divulgado, desembarcava de um voo procedente de Foz do Iguaçu, no Paraná, e faria conexão no Rio de Janeiro antes de seguir para Belém, no Pará.Durante a inspeção da bagagem, policiais federais da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) encontraram 26 frascos da substância tirzepatida, medicamento utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e que também vem sendo amplamente procurado para auxiliar na perda de peso.De acordo com a corporação, o material teria sido adquirido no Paraguai e era transportado sem a documentação necessária para a entrada regular do produto no país. A legislação brasileira exige autorização e cumprimento de normas sanitárias específicas para a importação de medicamentos sujeitos ao controle dos órgãos de vigilância sanitária.Após a apreensão dos frascos, o homem foi conduzido à sede da DEAIN, onde foi autuado em flagrante. O medicamento também foi apreendido para perícia e demais procedimentos administrativos.A Polícia Federal informou que o passageiro foi indiciado pelo crime de importação irregular de medicamento sem registro ou autorização do órgão de vigilância sanitária competente. A pena prevista para esse tipo de infração pode variar de acordo com as circunstâncias apuradas durante a investigação.





Droga do amor

Na sexta-feira (18), um cidadão italiano, residente no Brasil, que transportava medicamentos vaso dilatadores importados - classificados como "poppers" -, sem autorização do órgão de vigilância sanitária, foi preso.



O homem, de 49 anos, desembarcava de um voo vindo de Londres, capital da Inglaterra, com dezenas de frascos da substância vulgarmente conhecida como "droga do amor".



Durante fiscalização de rotina, policiais federais lotados no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro localizaram 52 frascos do medicamento classificado como "poppers" na bagagem despachada pelo passageiro, sem a documentação exigida para a importação regular do produto, o que resultou em sua prisão em flagrante.