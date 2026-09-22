Veículo identificado como sendo o usado pelo suspeito do crime - Reprodução/Polícia Civil

Veículo identificado como sendo o usado pelo suspeito do crimeReprodução/Polícia Civil

Publicado 22/09/2026 19:50

Um homem identificado como Fernando Gonçalves Cipriano, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (22), suspeito de receptação e adulteração de sinal identificador de um carro. A ação ocorreu na Rua Mananciais, na Taquara, Zona Sudoeste, após um trabalho integrado da 18ª DP (Praça da Bandeira), o Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública (CIVITAS Rio) e a Unidade de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





De acordo com a Polícia Civil, as equipes monitoravam a circulação de um Volkswagen T-Cross com indícios de adulteração e suspeita de ser produto de roubo. Por volta das 11h40, os agentes localizaram o veículo e realizaram a abordagem.



Durante a fiscalização, os policiais verificaram que o automóvel circulava com a placa RFK6A68. Após análise dos sinais identificadores e consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que o veículo correspondia, na verdade, a um T-Cross de placa original RJO6I40, roubado em setembro de 2025 na área da 16ª DP (Barra da Tijuca).



O motorista foi conduzido para a 18ª DP juntamente com o veículo recuperado. Na unidade, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



Segundo a Polícia Civil, a investigação terá continuidade para esclarecer como o veículo roubado foi inserido no esquema de circulação com identificação falsa e para identificar possíveis comparsas envolvidos na adulteração e comercialização de automóveis clonados.



A operação contou com o apoio de ferramentas de inteligência e monitoramento utilizadas pelos órgãos de segurança, permitindo o rastreamento e a identificação do veículo suspeito. De acordo com a Polícia Civil, a ação reforça a cooperação entre diferentes forças de segurança no combate aos crimes patrimoniais e aos esquemas de adulteração veicular. LEIA MAIS: Vídeo: turista alemão é baleado de raspão em Santa Teresa De acordo com a Polícia Civil, as equipes monitoravam a circulação de um Volkswagen T-Cross com indícios de adulteração e suspeita de ser produto de roubo. Por volta das 11h40, os agentes localizaram o veículo e realizaram a abordagem.Durante a fiscalização, os policiais verificaram que o automóvel circulava com a placa RFK6A68. Após análise dos sinais identificadores e consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que o veículo correspondia, na verdade, a um T-Cross de placa original RJO6I40, roubado em setembro de 2025 na área da 16ª DP (Barra da Tijuca).O motorista foi conduzido para a 18ª DP juntamente com o veículo recuperado. Na unidade, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.Segundo a Polícia Civil, a investigação terá continuidade para esclarecer como o veículo roubado foi inserido no esquema de circulação com identificação falsa e para identificar possíveis comparsas envolvidos na adulteração e comercialização de automóveis clonados.A operação contou com o apoio de ferramentas de inteligência e monitoramento utilizadas pelos órgãos de segurança, permitindo o rastreamento e a identificação do veículo suspeito. De acordo com a Polícia Civil, a ação reforça a cooperação entre diferentes forças de segurança no combate aos crimes patrimoniais e aos esquemas de adulteração veicular.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Fernando Gonçalves Cipriano. O espaço segue aberto para manifestações.

Operação mirou esquema há um mês