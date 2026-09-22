Governo do Rio contrata a International Finance Corporation (IFC) para modelar concessões de gás natural Reprodução
As atuais contratações da CEG e da CEG Rio foram assinadas em 21 de julho de 1997, há cerca de três décadas. As concessões são operadas atualmente pela Naturgy. A assessoria abrangerá o diagnóstico do setor, a auditoria da base de ativos das atuais concessões e a elaboração de estudos regulatórios, econômico-financeiros, jurídicos, de engenharia e socioambientais, além da avaliação das alternativas para as futuras concessões e da condução do processo licitatório.
Atualmente, as duas concessões atendem cerca de 1,09 milhão de clientes e, em 2025, registraram, juntas, vendas médias de aproximadamente 9,34 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Esse volume corresponde a cerca de 17% de todo o gás natural distribuído no Brasil.
O serviço de distribuição de gás canalizado é essencial para residências, comércio, indústria, veículos e geração de energia, além de desempenhar papel relevante na segurança energética e no desenvolvimento econômico do estado.
"O trabalho também busca assegurar a continuidade do planejamento do Estado diante do encerramento dos atuais contratos em 2027. A intenção é deixar o processo estruturado e o edital tecnicamente pronto para avaliação da próxima gestão, a ser escolhida nas eleições de 2026. No entanto, o futuro gestor estadual, em posse dos produtos elaborados pela IFC, decidirá pela melhor alternativa de modelagem para a continuidade das concessões do estado. A contratação foi feita por inexigibilidade e prevê uma parcela fixa de R$ 14 milhões, além de taxa de sucesso estimada em R$ 6 milhões, a ser paga pelo vencedor da futura licitação da concessão. Estima-se que o Estado do Rio desembolse cerca de R$ 5 milhões em 2026, após a entrega dos primeiros produtos", esclarece o Governo do Rio.
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