Governo do Rio contrata a International Finance Corporation (IFC) para modelar concessões de gás natural - Reprodução

Governo do Rio contrata a International Finance Corporation (IFC) para modelar concessões de gás natural Reprodução

Publicado 22/09/2026 17:02 | Atualizado 22/09/2026 18:38

A International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial voltado ao setor privado, foi contratada para estruturar o novo modelo de concessão de distribuição de gás natural em todo o estado do Rio de Janeiro. O acordo foi firmado com o governo fluminense nesta terça-feira (22).

O contrato abrange as áreas atualmente operadas pela CEG e pela CEG Rio e prevê serviços de assessoria técnica, econômico-financeira, jurídica, regulatória, de engenharia e socioambiental, com o objetivo de dar suporte à modelagem e à implementação das novas concessões, que substituirão os contratos vigentes, com vencimento previsto para julho de 2027.



As atuais contratações da CEG e da CEG Rio foram assinadas em 21 de julho de 1997, há cerca de três décadas. As concessões são operadas atualmente pela Naturgy. A assessoria abrangerá o diagnóstico do setor, a auditoria da base de ativos das atuais concessões e a elaboração de estudos regulatórios, econômico-financeiros, jurídicos, de engenharia e socioambientais, além da avaliação das alternativas para as futuras concessões e da condução do processo licitatório.

"A partir desses estudos, o Governo do Rio terá subsídios técnicos para definir um modelo que preserve a continuidade e a qualidade dos serviços, favoreça a expansão da infraestrutura e dos investimentos e contribua para a modicidade tarifária e a sustentabilidade do sistema", afirmou a atual gestão.



Atualmente, as duas concessões atendem cerca de 1,09 milhão de clientes e, em 2025, registraram, juntas, vendas médias de aproximadamente 9,34 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Esse volume corresponde a cerca de 17% de todo o gás natural distribuído no Brasil.

Segundo levantamento da ABEGÁS, a média nacional em 2025 foi de 54,46 milhões de metros cúbicos por dia. Assim, as concessões fluminenses estão entre as maiores operações de distribuição de gás canalizado do país, tanto pela dimensão da base de clientes quanto pelo volume movimentado.



O serviço de distribuição de gás canalizado é essencial para residências, comércio, indústria, veículos e geração de energia, além de desempenhar papel relevante na segurança energética e no desenvolvimento econômico do estado.



"O trabalho também busca assegurar a continuidade do planejamento do Estado diante do encerramento dos atuais contratos em 2027. A intenção é deixar o processo estruturado e o edital tecnicamente pronto para avaliação da próxima gestão, a ser escolhida nas eleições de 2026. No entanto, o futuro gestor estadual, em posse dos produtos elaborados pela IFC, decidirá pela melhor alternativa de modelagem para a continuidade das concessões do estado. A contratação foi feita por inexigibilidade e prevê uma parcela fixa de R$ 14 milhões, além de taxa de sucesso estimada em R$ 6 milhões, a ser paga pelo vencedor da futura licitação da concessão. Estima-se que o Estado do Rio desembolse cerca de R$ 5 milhões em 2026, após a entrega dos primeiros produtos", esclarece o Governo do Rio.

Promessa de modernização do serviço

O novo processo busca modernizar o serviço, aumentar a eficiência e buscar tarifas mais competitivas para os consumidores fluminenses. "A parceria com a IFC, instituição com experiência global em projetos de infraestrutura sustentável, reforça o compromisso do estado de conduzir o processo com transparência e padrões internacionais", destacou a gestão.



