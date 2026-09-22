Detran RJ libera cadastro de veículos automáticos para habilitação - Reginaldo Pimenta / Arquivo/ Agência O Dia

Detran RJ libera cadastro de veículos automáticos para habilitação Reginaldo Pimenta / Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 22/09/2026 16:15 | Atualizado 22/09/2026 16:39

Quem está tirando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio de Janeiro poderá fazer aulas práticas e o exame de direção em veículos automáticos. A mudança entrou em vigor nesta segunda-feira (21), quando o Detran RJ passou a permitir que os Centros de Formação de Condutores (CFCs), as autoescolas, cadastrem esse tipo de veículo para ser usado no processo de habilitação.

Com a nova regra, o candidato poderá escolher fazer as aulas práticas e o exame em um carro automático ou manual. A opção, no entanto, dependerá da disponibilidade de veículos na autoescola escolhida.



Segundo o Detran RJ, a medida segue as regras estabelecidas pela Resolução Contran nº 1.020/2025 e amplia as opções de veículos disponíveis durante o processo de formação de novos motoristas.

Fim da baliza nas provas





Com a nova regra, o espaço antes destinado à baliza continuará sendo utilizado apenas como ponto de referência para o início do exame. O instrutor deverá posicionar o veículo ao lado de uma baliza isolada e, a partir desse local, o candidato iniciará o trajeto já previamente estabelecido.



Em nota, o Detran-RJ informou que está promovendo as adaptações à resolução federal de forma gradual. O órgão destacou que o processo exige ajustes operacionais, já que utiliza tablets para transmissão online dos resultados das provas e sistemas de reconhecimento facial para identificação dos candidatos.



A medida gerou repercussão nas redes sociais. Enquanto alguns usuários comemoraram o fim da exigência, alegando que a baliza aumentava a reprovação nos exames, outros criticaram a mudança e defenderam que a manobra continua sendo importante para a formação de novos motoristas.



O Detran-RJ afirmou que a adequação busca garantir mais agilidade, transparência e segurança no processo de habilitação, sem alterar a avaliação da capacidade dos candidatos durante a condução do veículo. Em junho deste ano, outra mudança impactou aqueles que passam ou vão passar pela prova prática. Os candidatos à primeira CNH no estado do Rio não precisam mais realizar a manobra de baliza durante o exame prático de direção.Com a nova regra, o espaço antes destinado à baliza continuará sendo utilizado apenas como ponto de referência para o início do exame. O instrutor deverá posicionar o veículo ao lado de uma baliza isolada e, a partir desse local, o candidato iniciará o trajeto já previamente estabelecido.Em nota, o Detran-RJ informou que está promovendo as adaptações à resolução federal de forma gradual. O órgão destacou que o processo exige ajustes operacionais, já que utiliza tablets para transmissão online dos resultados das provas e sistemas de reconhecimento facial para identificação dos candidatos.A medida gerou repercussão nas redes sociais. Enquanto alguns usuários comemoraram o fim da exigência, alegando que a baliza aumentava a reprovação nos exames, outros criticaram a mudança e defenderam que a manobra continua sendo importante para a formação de novos motoristas.O Detran-RJ afirmou que a adequação busca garantir mais agilidade, transparência e segurança no processo de habilitação, sem alterar a avaliação da capacidade dos candidatos durante a condução do veículo.

Detran-RJ passa a exigir toxicológico



Também em junho, o Detran-RJ passou a exigir o resultado negativo de exame toxicológico dos candidatos à primeira CNH nas categorias A (moto) e B (carro). A medida vale apenas para processos abertos a partir do dia 29 de junho de 2026.

Quem já possui requerimento antes desta data, não precisará realizar o exame, mesmo que ainda não tenha concluído a habilitação. O toxicológico terá que ser feito logo após a abertura do Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados) e antes da realização do exame de avaliação física e mental e da avaliação psicológica.



Esses exames só poderão ser feitos se o candidato tiver um resultado negativo no toxicológico até, no máximo, 90 dias antes. Caso contrário, o processo será paralisado até o cumprimento da lei. A obrigatoriedade não se aplica nos casos de renovação ou segunda via da CNH, e de emissão da Permissão Internacional para Dirigir (PID).

Mudanças no agendamento das provas teóricas



Desde o início de janeiro, os candidatos que desejam agendar a prova teórica para a primeira habilitação no Detran RJ devem fazê-lo diretamente pelo site do Detran RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo serviço de teleatendimento, pelos números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.

Com a alteração, o agendamento deixa de ser realizado pelas autoescolas e passa a ser feito pelo próprio cidadão interessado em obter a CNH.