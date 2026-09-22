Alunos precisaram procurar abrigo em meio a tiroteio na Avenida Brasil - Reprodução / Redes Sociais

Alunos precisaram procurar abrigo em meio a tiroteio na Avenida BrasilReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/09/2026 13:47





Nesta terça-feira (22), vídeos da situação dos alunos viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível observar diversas pessoas fardadas deitadas no chão e abrigadas entre a mureta central da Avenida Brasil e um ônibus.



Um ônibus da Polícia Militar, usado para o transporte dos alunos, também aparece nas imagens parado no trânsito.



A corporação informou que os alunos se deslocavam para estágio no Comando de Operações Especiais (COE) quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo enquanto trafegavam pela Avenida Brasil.



“Por medida de segurança, a equipe policial responsável pela escolta e os alunos buscaram abrigo até que cessassem os disparos. Após o término dos disparos, o deslocamento foi retomado. Não houve feridos”, disse a PM na nota. Um grupo de alunos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), da Polícia Militar, acabou ficando encurralado em meio a um tiroteio na Avenida Brasil, altura da Cidade Alta, na Zona Norte do Rio, durante uma operação nesta segunda-feira (21) . A ação, da Polícia Civil, mirava uma quadrilha especializada em roubos de carga ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP).Nesta terça-feira (22), vídeos da situação dos alunos viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível observar diversas pessoas fardadas deitadas no chão e abrigadas entre a mureta central da Avenida Brasil e um ônibus.Um ônibus da Polícia Militar, usado para o transporte dos alunos, também aparece nas imagens parado no trânsito.A corporação informou que os alunos se deslocavam para estágio no Comando de Operações Especiais (COE) quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo enquanto trafegavam pela Avenida Brasil.“Por medida de segurança, a equipe policial responsável pela escolta e os alunos buscaram abrigo até que cessassem os disparos. Após o término dos disparos, o deslocamento foi retomado. Não houve feridos”, disse a PM na nota.

Alunos do CFAP ficam encurralados em tiroteio na Avenida Brasil, altura da Cidade Alta



Imagens: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/2AGlqlddwn — Jornal O Dia (@jornalodia) September 22, 2026

Operação



A situação aconteceu durante a operação da Polícia Civil que cumpria mandados de busca e apreensão em Parada de Lucas e Cordovil, no Complexo de Israel, na Zona Norte, e na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.



Durante a ação, em Vigário Geral, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) foram atacados por criminosos armados e houve confronto. Foi neste momento que a Avenida Brasil chegou a ser interditada por alguns minutos em meio a troca de tiros.

Investigações



A partir de uma análise conjunta das ocorrências, as equipes identificaram indícios de uma estrutura responsável pela retirada, transporte e possível receptação dos pneus e rodas. Em um dos casos, uma carga de carne avaliada em mais de R$ 318 mil foi roubada e dez pneus foram retirados do caminhão, que ficou impossibilitado de deixar a comunidade.



Em outra ocorrência, criminosos roubaram uma mercadoria da Nestlé avaliada em mais de R$ 500 mil e retiraram 18 pneus completos e estepes da carreta. Um adolescente apontado como envolvido no primeiro crime acabou apreendido após investigação da DRFC e cumprimento de mandado.



No terceiro caso, bandidos armados com fuzis e pistolas obrigaram o motorista de um caminhão, abordado na Avenida Brasil, a seguir até o Complexo da Maré, onde fizeram o transbordo de um carregamento de carne avaliado em mais de R$ 1 milhão. Durante a ação, eles também retiraram rodas e pneus da carreta.

No quarto roubo, no Chapadão, os criminosos utilizaram uma retroescavadeira para abrir o baú de um caminhão e retirar uma carga de biscoitos da Piraquê, avaliada em mais de R$ 210 mil. Seis pneus, um macaco e uma chave de roda também foram levados.



Com base no trabalho de inteligência e investigação, a DRFC identificou veículos e estabelecimentos comerciais que teriam sido utilizados no transporte e na possível receptação dos materiais. A ação busca localizar rodas, pneus, mercadorias roubadas, veículos e outros elementos que possam esclarecer a participação dos envolvidos.



As investigações prosseguem para identificar todos os integrantes da cadeia criminosa, desde os executores dos roubos até os possíveis receptadores.

