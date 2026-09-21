Operação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP)Divulgação
O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informa que não participou de interdições nos trechos da Cidade Alta e de Parada de Lucas. Apesar disso, a companhia ressalta que os órgãos de Segurança Pública podem realizar o fechamento das vias sem aviso prévio. No momento, as pistas estão liberadas.
Grande operação Policial no Complexo de Israel— Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) September 21, 2026
Avenida Brasil fechada
Atenção na região pic.twitter.com/RmZ3hW70Xc
Devido a ação, quatro unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas. Outra clínica mantém o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.
Investigações
No terceiro caso, bandidos armados com fuzis e pistolas obrigaram o motorista de um caminhão, abordado na Avenida Brasil, a seguir até o Complexo da Maré, onde fizeram o transbordo de um carregamento de carne avaliado em mais de R$ 1 milhão. Durante a ação, eles também retiraram rodas e pneus da carreta.
Com base no trabalho de inteligência e investigação, a DRFC identificou veículos e estabelecimentos comerciais que teriam sido utilizados no transporte e na possível receptação dos materiais. A ação busca localizar rodas, pneus, mercadorias roubadas, veículos e outros elementos que possam esclarecer a participação dos envolvidos.
"Em todos os casos, ou seja, nos quatro roubos, enquanto os marginais realizavam o transbordo da mercadoria roubada, havia um outro núcleo empenhado no desmonte e no roubo dos pneus e rodas desses caminhões. A Polícia Civil conseguiu identificar uma borracharia que disponibilizava seus veículos e equipamentos para realizar o roubo dos pneus e das rodas. O delegado titular da DRFC representou pela busca e apreensão nos imóveis residenciais e comerciais relacionados a essa empresa para conseguir obter informações que ligassem essa empresa à quadrilha de roubadores do TCP", explicou.
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