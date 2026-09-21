Operação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP)Divulgação

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Ana Fernanda Freire
A Polícia Civil realiza, nesta segunda-feira (21), uma operação contra uma quadrilha ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP). Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em Parada de Lucas e Cordovil, no Complexo de Israel, na Zona Norte, e na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. A investigação identificou quatro roubos de cargas e o desvio de pelo menos 40 pneus, gerando um prejuízo superior a R$ 2 milhões.
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Durante a ação, em Vigário Geral, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) foram atacados por criminosos armados e houve confronto. Até o momento, não há registro de feridos. Segundo testemunhas, a Avenida Brasil chegou a ser interditada por alguns minutos em meio a troca de tiros.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informa que não participou de interdições nos trechos da Cidade Alta e de Parada de Lucas. Apesar disso, a companhia ressalta que os órgãos de Segurança Pública podem realizar o fechamento das vias sem aviso prévio. No momento, as pistas estão liberadas.

Devido a ação, quatro unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas. Outra clínica mantém o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, na Cidade Alta, em Cordovil, oito escolas suspenderam as aulas. Em Vigário Geral/Parada de Lucas, outras cinco escolas interromperam as atividades.

Investigações

A partir de uma análise conjunta das ocorrências, as equipes identificaram indícios de uma estrutura responsável pela retirada, transporte e possível receptação dos pneus e rodas. Em um dos casos, uma carga de carne avaliada em mais de R$ 318 mil foi roubada e dez pneus foram retirados do caminhão, que ficou impossibilitado de deixar a comunidade.
Em outra ocorrência, criminosos roubaram uma mercadoria da Nestlé avaliada em mais de R$ 500 mil e retiraram 18 pneus completos e estepes da carreta. Um adolescente apontado como envolvido no primeiro crime acabou apreendido após investigação da DRFC e cumprimento de mandado.

No terceiro caso, bandidos armados com fuzis e pistolas obrigaram o motorista de um caminhão, abordado na Avenida Brasil, a seguir até o Complexo da Maré, onde fizeram o transbordo de um carregamento de carne avaliado em mais de R$ 1 milhão. Durante a ação, eles também retiraram rodas e pneus da carreta.
No quarto roubo, no Chapadão, os criminosos utilizaram uma retroescavadeira para abrir o baú de um caminhão e retirar uma carga de biscoitos da Piraquê, avaliada em mais de R$ 210 mil. Seis pneus, um macaco e uma chave de roda também foram levados.

Com base no trabalho de inteligência e investigação, a DRFC identificou veículos e estabelecimentos comerciais que teriam sido utilizados no transporte e na possível receptação dos materiais. A ação busca localizar rodas, pneus, mercadorias roubadas, veículos e outros elementos que possam esclarecer a participação dos envolvidos.
Segundo o delegado André Prates, da DRFC, dos quatro caminhões roubados, dois foram levados para Maré e outros dois para o Complexo da Pedreira.

"Em todos os casos, ou seja, nos quatro roubos, enquanto os marginais realizavam o transbordo da mercadoria roubada, havia um outro núcleo empenhado no desmonte e no roubo dos pneus e rodas desses caminhões. A Polícia Civil conseguiu identificar uma borracharia que disponibilizava seus veículos e equipamentos para realizar o roubo dos pneus e das rodas. O delegado titular da DRFC representou pela busca e apreensão nos imóveis residenciais e comerciais relacionados a essa empresa para conseguir obter informações que ligassem essa empresa à quadrilha de roubadores do TCP", explicou.
As investigações prosseguem para identificar todos os integrantes da cadeia criminosa, desde os executores dos roubos até os possíveis receptadores.
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Operação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP)
Um dos caminhões levados por criminosos e recuperado pela polícia teve algumas rodas roubadas