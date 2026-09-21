Comunidade Danon, em Nova Iguaçu, registrou intenso tiroteio - Reprodução

Comunidade Danon, em Nova Iguaçu, registrou intenso tiroteioReprodução

Publicado 21/09/2026 06:51 | Atualizado 21/09/2026 09:46

Um intenso tiroteio assustou moradores da comunidade do Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (21). Segundo testemunhas, criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) estariam tentando invadir a comunidade dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade do confronto. "Quero ir embora daqui, tiro no Danon 1h45 da manhã... não dá pra normalizar isso", disse um morador. "Bala voando 1h45 e não deve parar tão cedo", afirmou outro.

INTENSO TIROTEIO NA COMUNIDADE DANON, EM NOVA IGUAÇU



Moradores relatam um intenso tiroteio na comunidade Danon, em Nova Iguaçu, na madrugada desta segunda-feira (21).



Segundo os relatos, criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) estariam tentando invadir a comunidade,+ pic.twitter.com/NKsWOfvdnE — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) September 21, 2026

De acordo com a Polícia Militar, diante das instabilidades na região, a corporação reforçou o policiamento no perímetro e segue com equipes realizando ações de varredura, abordagens e revistas sistematicamente.

Até o momento, sem registro de feridos, prisões ou apreensões.

Fim de semana de violência

Em São Gonçalo, o comerciante Severino José da Silva, de 74 anos, foi morto a tiros, na madrugada deste sábado (19). O crime aconteceu na Rua Doutor Mário Daflon e acabou sendo registrado por câmeras de segurança da região.

A empresa confirmou o assalto e publicou um comunicado nas redes sociais após o episódio. Segundo o relato divulgado pela Tecnocell, o estabelecimento foi alvo da ação criminosa enquanto clientes e funcionários estavam no interior da unidade.

No Aterro do Flamengo, na Zona Sul, dois homens acabaram detidos por agentes do programa Segurança Presente, neste domingo (20), por suspeita de extorsão, após denúncias de moradores sobre uma suposta cobrança irregular para estacionar veículos nas proximidades. De acordo com os agentes, moradores relataram a presença de homens que estariam abordando motoristas e exigindo dinheiro para permitir o uso de vagas no local. Logo depois, os policiais encontraram um grupo utilizando coletes refletivos e atuando como guardadores de veículos.

Em outra ocasião, câmeras de segurança de uma loja de celulares filmaram o momento em que o estabelecimento sofreu uma invasão na tarde de sábado (19), na Estrada do Lameirão, em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio.