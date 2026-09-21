Acidente aconteceu quando os acusados tentavam fugir da políciaReprodução / TV Globo
Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram um veículo durante a ação. O motorista tentou fugir, mas perdeu o controle e colidiu com a pista destinada aos ônibus do sistema BRT. No interior do automóvel, os policiais encontraram drogas e duas pistolas.
Os seis suspeitos foram detidos e levados para a 30ª DP (Marechal Hermes), onde a ocorrência foi apresentada. Até o momento, a corporação não divulgou a identidade dos envolvidos nem a quantidade ou o tipo de droga apreendida.
Por causa da colisão e da atuação dos policiais, a calha do BRT precisou ser ocupada no sentido Fundão. O trânsito foi desviado para a pista de rolamento, na altura da estação Campinho. O Centro de Operações Rio informou que não havia retenções na região.
A ação desta segunda ocorre em meio a uma sequência de operações policiais no Campinho e em comunidades próximas. No último dia 11, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) realizaram uma operação no Morro do Campinho e no Fubá para combater a disputa territorial entre grupos criminosos. Durante o patrulhamento, os agentes foram atacados a tiros e houve confronto. Um suspeito foi baleado e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas. Com ele, segundo a PM, foram apreendidos uma pistola e um rádio transmissor.
A região também foi alvo de uma operação no fim de agosto que teve forte impacto sobre o transporte. Na ocasião, criminosos sequestraram 19 ônibus e utilizaram os coletivos como barricadas para dificultar a ação da PM nas comunidades do Fubá e do Campinho. Cinco suspeitos foram presos e um morreu durante a ocorrência.
O Campinho e o Fubá são áreas que convivem com uma disputa territorial entre facções criminosas. Segundo reportagem publicada pelo O Dia em setembro, as operações realizadas na região têm como objetivo combater a expansão de grupos e impedir a ocupação de novos territórios.
A ocorrência desta segunda-feira foi encaminhada para a 30ª DP(Marechal Hermes), que ficará responsável pelos procedimentos relacionados aos seis detidos e ao material apreendido.
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