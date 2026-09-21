Intervenções beneficiam 900 famílias que vivem no conjunto, vindas de diferentes comunidades do Rio - Divulgação

Intervenções beneficiam 900 famílias que vivem no conjunto, vindas de diferentes comunidades do Rio Divulgação

Publicado 21/09/2026 20:50

O Conjunto Habitacional Parque Carioca , na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste, começou a receber obras de requalificação. O residencial, formado por 45 prédios e 900 apartamentos, abriga cerca de 7 mil moradores e foi construído pela Prefeitura do Rio em parceria com o Governo Federal, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida.





As intervenções abrangem os quatro lotes do conjunto e incluem serviços em áreas de circulação e convivência. Entre os trabalhos estão a recuperação de quadras esportivas, com troca de alambrados, manutenção de parques infantis, restauração de meios-fios e pintura de escadas, paredes, corrimãos e corredores.



Também estão previstas a instalação de rampas de acessibilidade e a reorganização das vagas de estacionamento. No Lote 2, novas vagas foram criadas a pedido dos moradores.



A infraestrutura de abastecimento e saneamento também está entre os serviços. Dois reservatórios de água, com capacidade de 20 mil litros cada, serão instalados para reforçar o fornecimento no residencial. No Lote 3, uma nova tubulação da rede de esgoto sanitário está sendo implantada. Já o sistema de iluminação do Lote 4 passou por manutenção.



Os telhados dos prédios foram vistoriados com auxílio de drones para identificar pontos que possam precisar de reparos. A Comlurb também instalou novos contêineres de grande capacidade nos quatro lotes.



Segundo o secretário municipal de Habitação, Claudio Dutra, a manutenção das estruturas tem impacto direto na rotina dos moradores.



"A manutenção e a revitalização dos espaços fazem diferença no dia a dia dos moradores. Nosso objetivo é garantir um conjunto mais seguro, acessível e bem cuidado, com melhores condições de circulação e convivência para quem vive aqui." afirmou.



Outra frente de trabalho envolve a regularização dos imóveis. A Prefeitura informou que estão sendo realizados procedimentos para que os moradores possam receber a documentação definitiva de posse das unidades.



LEIA MAIS: Casal denuncia agressão e homofobia ao sair de festa na UFRJ As intervenções abrangem os quatro lotes do conjunto e incluem serviços em áreas de circulação e convivência. Entre os trabalhos estão a recuperação de quadras esportivas, com troca de alambrados, manutenção de parques infantis, restauração de meios-fios e pintura de escadas, paredes, corrimãos e corredores.Também estão previstas a instalação de rampas de acessibilidade e a reorganização das vagas de estacionamento. No Lote 2, novas vagas foram criadas a pedido dos moradores.A infraestrutura de abastecimento e saneamento também está entre os serviços. Dois reservatórios de água, com capacidade de 20 mil litros cada, serão instalados para reforçar o fornecimento no residencial. No Lote 3, uma nova tubulação da rede de esgoto sanitário está sendo implantada. Já o sistema de iluminação do Lote 4 passou por manutenção.Os telhados dos prédios foram vistoriados com auxílio de drones para identificar pontos que possam precisar de reparos. A Comlurb também instalou novos contêineres de grande capacidade nos quatro lotes.Segundo o secretário municipal de Habitação, Claudio Dutra, a manutenção das estruturas tem impacto direto na rotina dos moradores."A manutenção e a revitalização dos espaços fazem diferença no dia a dia dos moradores. Nosso objetivo é garantir um conjunto mais seguro, acessível e bem cuidado, com melhores condições de circulação e convivência para quem vive aqui." afirmou.Outra frente de trabalho envolve a regularização dos imóveis. A Prefeitura informou que estão sendo realizados procedimentos para que os moradores possam receber a documentação definitiva de posse das unidades.

De Vila Autódromo ao Parque Carioca





O Parque Carioca faz parte de um processo de reassentamento de famílias que viviam em diferentes comunidades do Rio. Os primeiros moradores chegaram ao conjunto entre 2014 e 2016.



Parte das famílias veio da Vila Autódromo, comunidade localizada a cerca de um quilômetro do residencial. Na época, 278 casas seriam desapropriadas em razão das obras do Parque Olímpico, que concentrou as principais instalações dos Jogos Rio 2016.



Os moradores das casas atingidas tiveram de escolher entre receber indenização ou ocupar um dos apartamentos construídos no Parque Carioca. As unidades oferecidas tinham dois ou três quartos, além de varanda.



Além das famílias da Vila Autódromo, o conjunto recebeu moradores vindos de outras comunidades de Jacarepaguá e de Madureira.



A presidente do Conselho Municipal de Favelas e subprefeita dos Grandes Complexos, Marlí Peçanha, acompanhou a chegada das famílias ao residencial a partir de 2014. Segundo ela, as intervenções fazem parte de ações realizadas na região ao longo dos últimos anos.



"Além das ações de manutenção, já levamos para o conjunto o programa Favela com Dignidade, que reúne diferentes órgãos municipais para atender às demandas dos moradores, e o Comunidade de Responsa, em parceria com a Comlurb, com serviços de limpeza hidráulica, poda, capina e desobstrução de ralos." afirmou Marlí.



Atualmente, os apartamentos estão distribuídos em quatro lotes. O complexo possui áreas de lazer, quadras esportivas, salões de festas, área verde, piscina e setor comercial.



Os moradores também têm acesso a atividades oferecidas pelo município, entre elas aulas gratuitas de ginástica funcional.



Uma das primeiras moradoras do conjunto, Elisângela Melo, de 55 anos, também falou sobre a mudança para o residencial.



"A minha vida mudou pra melhor. Eu e minha família moramos com dignidade, com asfalto, mercado ao lado, rede de saúde, farmácia, escola por perto para os meus netos, parquinho, quadra, escadas e corredores pintadinhos. Tudo bem cuidado." afirmou.



As obras atuais contemplam os quatro lotes e têm como foco melhorias nas áreas comuns, acessibilidade, circulação, abastecimento, saneamento, iluminação e conservação do conjunto.