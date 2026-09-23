Ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado pela equipe do 22º BPM na regiãoDivulgação / PMERJ

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Alexia Gomes
Policiais do 22º BPM (Maré) frustraram, na madrugada desta quarta-feira (23), uma tentativa de roubo de uma carga de escadas de alumínio na Avenida Brasil, na altura da Fiocruz, sentido Campo Grande.
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Segundo a Polícia Militar, os agentes perceberam a ação e se aproximaram do local. Ao notarem a presença dos policiais, os criminosos fugiram.

A ocorrência foi registrada durante o patrulhamento realizado pela equipe do 22º BPM na região.

Casos semelhantes

Na última sexta-feira (18), a PM frustrou um roubo de carga de sardinhas enlatadas também na Avenida Brasil. De acordo com a corporação, na ocasião, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram alertados por um usuário da via sobre um roubo de carga em andamento. Os policiais, então, deram início à busca pelo veículo e encontraram o caminhão nas proximidades da estação do BRT Piscinão de Ramos.

Com a aproximação da equipe, o criminoso que conduzia o veículo saltou da cabine e fugiu a pé ao perceber que era seguido pelos agentes.

A carga, avaliada em cerca de R$ 800 mil, foi recuperada integralmente e preservada intacta. Os policiais também conseguiram libertar, em segurança, o motorista, que expressou gratidão pelo trabalho da equipe. “Agradeço ao BPVE por ter evitado o furto da carga da minha carreta”, disse ele em vídeo publicado pela corporação nas redes sociais.

Um outro roubo também foi frustrado pela ação dos agentes, desta vez em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta sexta-feira. A ação resultou na apreensão de um adolescente.

De acordo com a corporação, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento preventivo na Avenida Trinta e Um de Março, no bairro Parque Paulista, quando flagraram dois suspeitos tentando roubar os pertences e a motocicleta de um homem.

Os policiais conseguiram alcançar um adolescente de 17 anos. Com ele, os agentes encontraram um simulacro de pistola. Durante a ação, a equipe também apreendeu duas motocicletas. Um dos veículos tinha a placa clonada. A ocorrência foi encaminhada à 62ª DP (Imbariê).