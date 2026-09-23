Benedita, Portinho e Jordy tomam a frente na disputa pela cadeira do Senado no Rio de Janeiro, aponta pesquisa - Erica Martin / Reginaldo Pimenta / Carlos Elias Júnior / Agência O DIA / Montagem

Benedita, Portinho e Jordy tomam a frente na disputa pela cadeira do Senado no Rio de Janeiro, aponta pesquisaErica Martin / Reginaldo Pimenta / Carlos Elias Júnior / Agência O DIA / Montagem

Publicado 23/09/2026 18:49

Benedita da Silva (PT) tem 15% das intenções de voto na disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) aparecem com 10% cada, Marcelo Crivella (Republicanos), com 7%, e Pedro Paulo (PSD), com 6%.

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Na comparação com o levantamento anterior, Benedita permaneceu com 15%. Jordy e Portinho passaram de 6% para 10% cada, Crivella oscilou de 8% para 7% e Pedro Paulo se manteve em 6%.



Monica Benicio (PSOL) registra 4%, Waguinho (Republicanos), 3%, e Helio Secco (Missão), Michelly Xavier (UP) e Marcos Dias (Podemos), 1% cada. Paula Falcão (PSTU), Luciano Mattos (PRTB), Vinicius Benevides (UP), Luiz Eugenio (PCO) e Ó Clemente (Democrata) não pontuaram.



Os indecisos somam 21% e brancos, nulos ou os que dizem que não vão votar, 21%.



O cenário considera as respostas para a primeira e a segunda vagas ao Senado em um total que soma 100% das intenções de voto, mantendo a proporção entre candidatos, indecisos e votos brancos ou nulos. Na comparação com o levantamento anterior, Benedita permaneceu com 15%. Jordy e Portinho passaram de 6% para 10% cada, Crivella oscilou de 8% para 7% e Pedro Paulo se manteve em 6%.Monica Benicio (PSOL) registra 4%, Waguinho (Republicanos), 3%, e Helio Secco (Missão), Michelly Xavier (UP) e Marcos Dias (Podemos), 1% cada. Paula Falcão (PSTU), Luciano Mattos (PRTB), Vinicius Benevides (UP), Luiz Eugenio (PCO) e Ó Clemente (Democrata) não pontuaram.Os indecisos somam 21% e brancos, nulos ou os que dizem que não vão votar, 21%.O cenário considera as respostas para a primeira e a segunda vagas ao Senado em um total que soma 100% das intenções de voto, mantendo a proporção entre candidatos, indecisos e votos brancos ou nulos.

Primeiro voto

Considerando apenas a primeira escolha para o Senado, Benedita registra 24%, seguida por Carlos Jordy, com 13%. Carlos Portinho e Marcelo Crivella têm 9% cada, enquanto Pedro Paulo aparece com 5%.



Waguinho tem 3%, Monica Benicio, 2%, e Marcos Dias e Helio Secco, 1% cada. Michelly Xavier, Paula Falcão, Luciano Mattos, Vinicius Benevides, Luiz Eugenio e Ó Clemente não pontuaram. Os indecisos somam 15% e brancos, nulos ou os que não vão votar, 18%.

Segundo voto

Na segunda escolha para o Senado, Carlos Portinho aparece com 11%, seguido por Carlos Jordy e Pedro Paulo, com 7% cada. Benedita e Monica Benicio registram 6% cada, enquanto Marcelo Crivella tem 5%.



Waguinho aparece com 2%. Michelly Xavier, Marcos Dias e Paula Falcão têm 1% cada. Helio Secco, Luciano Mattos, Vinicius Benevides, Luiz Eugenio e Ó Clemente não pontuaram. Os indecisos somam 28% e brancos, nulos ou os que não vão votar, 25%.



Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, 77% estão indecisos, ante 82% na rodada anterior. Benedita é citada por 7%, Jordy e Portinho, por 3% cada, Pedro Paulo e Monica Benicio, por 2% cada, e Crivella, por 1%. Outros nomes somam 1% e brancos, nulos ou os que não vão votar, 4%.



A Quaest ouviu 1.302 eleitores do Rio de Janeiro com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. O levantamento foi encomendado pela Globo. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-04982/2026.