Acidente entre caminhão, carro e moto na Via Dutra - Reprodução

Acidente entre caminhão, carro e moto na Via DutraReprodução

Publicado 23/09/2026 17:09 | Atualizado 23/09/2026 18:16

Uma colisão entre um caminhão-reboque, uma moto e um carro deixou pelo menos uma pessoa ferida na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu em frente à Chatuba Materiais de Construção, por volta das 14h50. A via chegou a ficar interditada no sentido São Paulo. O caminhão envolvido ainda transportava dois automóveis.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Nova Iguaçu foi acionado. No local, um homem já havia sido socorrido por equipes da concessionária Ecovias, que administra a via. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. LEIA MAIS: Dois acidentes complicam trânsito na BR-101 em Niterói e São Gonçalo De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Nova Iguaçu foi acionado. No local, um homem já havia sido socorrido por equipes da concessionária Ecovias, que administra a via. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

A pista estava escorregadia no momento da colisão devido à chuva. Ainda não há confirmações sobre a causa do acidente.

Tempo

Uma chuva forte a moderada atingiu a capital do Rio de Janeiro desde a madrugada desta quarta-feira (23). Às 5h50, a Defesa Civil Municipal chegou a emitir um alerta para os cariocas devido à previsão do tempo. Apesar da disso, não houve ocorrências de grandes impactos na cidade.

Também choveu forte na Região Metropolitana, na Baixada Fluminense e na Região dos Lagos. Em São Gonçalo, Niterói e Maricá foram registrados acumulados de água durante a noite e o início da manhã. Assim como Cabo Frio e Araruama.



O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) publicou um alerta para a possibilidade de elevação dos rios em São João de Meriti, Duque de Caxias e Magé.



De acordo com o Alerta Rio, o tempo permanece instável na cidade nesta quarta-feira (23) devido à passagem de uma frente fria e à posterior entrada de ventos úmidos do oceano. O céu segue encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia.



Os ventos estão predominantemente moderados e as temperaturas, baixas. A máxima foi registrada no início da madrugada, com 23,5°C em São Cristóvão. A mínima prevista é de 16°C.



Em meio à chuva, a Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca. Entre 18h desta quarta-feira (23) e 3h de sexta-feira (25), ondas de 2,5 a 3 metros de altura podem atingir a orla do município.

O Governo do Rio informou que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros acompanham, durante 24 horas, as condições meteorológicas em todo o estado e mantêm atenção para municípios do interior. De acordo com as últimas atualizações do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), há risco moderado de deslizamento de terra nos seguintes municípios: São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Bom Jardim, Trajano de Moraes, Natividade, Varre-Sai e Porciúncula.