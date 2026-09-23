Eduardo Paes (PSD) participou da sabatina promovida por O DIA e Fecomércio RJ, na tarde desta sexta-feira (11)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Já a Paraná Pesquisas aponta Paes com 43,1% e Ruas com 26,7%. Garotinho aparece com 8,4%. Nesse levantamento, a diferença entre os dois primeiros é de 16,4 pontos percentuais.
Quaest
- Eduardo Paes (PSD): 36%
- Douglas Ruas (PL): 23%
- Garotinho (Republicanos): 8%
- Cyro Garcia (PSTU): 1%
- William Siri (PSOL): 1%
- Coronel Busnello (Missão): 1%
- André Marinho (Novo): 1%
- Juliete Pantoja (UP): 1%
- Luan Monteiro (PCO): 0%
- Indecisos: 16%
- Branco/nulo/não vai votar: 12%
Na comparação com a pesquisa anterior, Paes passou de 39% para 36%, enquanto Ruas avançou de 18% para 23%. Garotinho permaneceu em 8%.
A Quaest também testou um cenário sem Garotinho, cuja candidatura foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e ainda aguarda recurso. Nesse caso, Paes aparece com 38% e Ruas com 25%. Cyro Garcia tem 1%; William Siri, 2%; Coronel Busnello, 1%; André Marinho, 1%; Juliete Pantoja, 1%; e Luan Monteiro, 1%. Os indecisos somam 17% e branco/nulo/não vai votar, 13%.
A pesquisa ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais, entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo RJ-04982/2026.
Segundo turno
No confronto entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, Paes aparece com 44%, contra 31% de Ruas. Branco, nulo ou quem não pretende votar soma 14%, enquanto 11% estão indecisos. Na pesquisa anterior, os percentuais eram 52% para Paes e 26% para Ruas.
No cenário entre Paes e Garotinho, o candidato do PSD tem 49%, enquanto o ex-governador aparece com 18%. Branco, nulo ou não vai votar representam 22%, e 11% estão indecisos. Na rodada anterior, Paes tinha 53% e Garotinho, 17%.
Paraná Pesquisas
- Eduardo Paes (PSD): 43,1%
- Douglas Ruas (PL): 26,7%
- Garotinho (Republicanos): 8,4%
- André Marinho (Novo): 2,7%
- Cyro Garcia (PSTU): 1,4%
- Juliete Pantoja (UP): 1,3%
- William Siri (PSOL): 1,3%
- Coronel Busnello (Missão): 1,2%
- Luan Monteiro (PCO): 0,4%
- Branco/nulo/nenhum: 7,8%
- Não sabe/não opinou: 5,8%
Em relação ao levantamento anterior, de 8 de setembro, Paes oscilou de 43,5% para 43,1%, enquanto Ruas passou de 20,3% para 26,7%. Garotinho caiu de 9,8% para 8,4%.
Também foi testado um cenário sem Garotinho. Nele, Paes aparece com 46,3% e Ruas com 28,8%. André Marinho tem 2,8%; Cyro Garcia e Juliete Pantoja, 1,6% cada; Coronel Busnello, 1,5%; William Siri, 1,3%; e Luan Monteiro, 0,4%. Branco/nulo/nenhum soma 9,3%, enquanto 6,5% não sabem ou não opinaram.
A Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores em 56 municípios do estado, entre 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo RJ-04036/2026.
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