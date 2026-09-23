Eduardo Paes (PSD) participou da sabatina promovida por O DIA e Fecomércio RJ, na tarde desta sexta-feira (11)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

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Leonardo Brito
Duas pesquisas divulgadas nesta quarta-feira (23) mediram a disputa pelo Governo do Rio de Janeiro e apresentaram Eduardo Paes (PSD) na primeira colocação e Douglas Ruas (PL) na sequência. Os levantamentos foram realizados na mesma semana, mas apresentam diferenças nos percentuais e na metodologia.
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Na pesquisa Quaest, encomendada pela Rede Globo, Paes aparece com 36% das intenções de voto, contra 23% de Ruas. Anthony Garotinho (Republicanos) tem 8%. A diferença entre os dois primeiros caiu de 21 para 13 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado no início de setembro.

Já a Paraná Pesquisas aponta Paes com 43,1% e Ruas com 26,7%. Garotinho aparece com 8,4%. Nesse levantamento, a diferença entre os dois primeiros é de 16,4 pontos percentuais.

Quaest

No cenário estimulado de primeiro turno da Quaest, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados foram:

- Eduardo Paes (PSD): 36%
- Douglas Ruas (PL): 23%
- Garotinho (Republicanos): 8%
- Cyro Garcia (PSTU): 1%
- William Siri (PSOL): 1%
- Coronel Busnello (Missão): 1%
- André Marinho (Novo): 1%
- Juliete Pantoja (UP): 1%
- Luan Monteiro (PCO): 0%
- Indecisos: 16%
- Branco/nulo/não vai votar: 12%

Na comparação com a pesquisa anterior, Paes passou de 39% para 36%, enquanto Ruas avançou de 18% para 23%. Garotinho permaneceu em 8%.

A Quaest também testou um cenário sem Garotinho, cuja candidatura foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e ainda aguarda recurso. Nesse caso, Paes aparece com 38% e Ruas com 25%. Cyro Garcia tem 1%; William Siri, 2%; Coronel Busnello, 1%; André Marinho, 1%; Juliete Pantoja, 1%; e Luan Monteiro, 1%. Os indecisos somam 17% e branco/nulo/não vai votar, 13%.

A pesquisa ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais, entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo RJ-04982/2026.

Segundo turno

Diferentemente da rodada mais recente da Paraná Pesquisas, a Quaest também simulou dois cenários de segundo turno.

No confronto entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, Paes aparece com 44%, contra 31% de Ruas. Branco, nulo ou quem não pretende votar soma 14%, enquanto 11% estão indecisos. Na pesquisa anterior, os percentuais eram 52% para Paes e 26% para Ruas.

No cenário entre Paes e Garotinho, o candidato do PSD tem 49%, enquanto o ex-governador aparece com 18%. Branco, nulo ou não vai votar representam 22%, e 11% estão indecisos. Na rodada anterior, Paes tinha 53% e Garotinho, 17%.

Paraná Pesquisas

No levantamento do Paraná Pesquisas, o cenário estimulado de primeiro turno apresenta:

- Eduardo Paes (PSD): 43,1%
- Douglas Ruas (PL): 26,7%
- Garotinho (Republicanos): 8,4%
- André Marinho (Novo): 2,7%
- Cyro Garcia (PSTU): 1,4%
- Juliete Pantoja (UP): 1,3%
- William Siri (PSOL): 1,3%
- Coronel Busnello (Missão): 1,2%
- Luan Monteiro (PCO): 0,4%
- Branco/nulo/nenhum: 7,8%
- Não sabe/não opinou: 5,8%

Em relação ao levantamento anterior, de 8 de setembro, Paes oscilou de 43,5% para 43,1%, enquanto Ruas passou de 20,3% para 26,7%. Garotinho caiu de 9,8% para 8,4%.

Também foi testado um cenário sem Garotinho. Nele, Paes aparece com 46,3% e Ruas com 28,8%. André Marinho tem 2,8%; Cyro Garcia e Juliete Pantoja, 1,6% cada; Coronel Busnello, 1,5%; William Siri, 1,3%; e Luan Monteiro, 0,4%. Branco/nulo/nenhum soma 9,3%, enquanto 6,5% não sabem ou não opinaram.

A Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores em 56 municípios do estado, entre 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo RJ-04036/2026.
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Eduardo Paes (PSD) participou da sabatina promovida por O DIA e Fecomércio RJ, na tarde desta sexta-feira (11)
Eduardo Paes (PSD) participou da sabatina promovida por O DIA e Fecomércio RJ, na tarde desta sexta-feira (11)
Candidatos ao governo: Eduardo Paes e Douglas Ruas