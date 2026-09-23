Momento em que influenciador é preso pelos agentes da Polícia Civil - Reprodução/Polícia Civil

Momento em que influenciador é preso pelos agentes da Polícia CivilReprodução/Polícia Civil

Publicado 23/09/2026 18:52 | Atualizado 23/09/2026 19:34

influenciador digital Bruno Donato Maffei foi preso , na noite desta terça-feira (22), por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), no Centro. Segundo as investigações, ele teria participado de golpes envolvendo a venda de bolsas e outros artigos de luxo pelas redes sociais.

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A prisão ocorreu após cerca de duas semanas de trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil do Rio em apoio à Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Goiás por suspeita de estelionato e falsidade ideológica. Segundo a corporação, o homem foi encontrado enquanto caminhava pelas ruas da região central do Rio. Ele não ofereceu resistência. A prisão ocorreu após cerca de duas semanas de trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil do Rio em apoio à Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Goiás por suspeita de estelionato e falsidade ideológica. Segundo a corporação, o homem foi encontrado enquanto caminhava pelas ruas da região central do Rio. Ele não ofereceu resistência.

Bruno Maffei teria usado a visibilidade nas plataformas digitais para oferecer os produtos a possíveis compradores. O influenciador acumula mais de 400 mil seguidores em apenas um dos perfis nas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, há investigações relacionadas a suspeitas de estelionato atribuídas a ele em diferentes estados brasileiros.



Ele já havia sido investigado por suspeitas de fraudes semelhantes no Rio e em São Paulo. Em 2022, policiais apreenderam celulares, chips, dinheiro, bolsas e anotações em um imóvel ligado à família dele na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na Zona Sul do Rio.



Na época, uma investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo apontou que duas mulheres haviam transferido R$ 5 mil por meio de Pix para comprar bolsas de grife anunciadas em uma página nas redes sociais. Após o pagamento, segundo o inquérito, elas teriam sido bloqueadas e não receberam os produtos.



A apuração também apontou que Maffei aparecia como autor em outros registros policiais no Rio. Entre os casos investigados havia suspeitas de fraude envolvendo o aluguel de um imóvel por temporada e a retirada de uma bolsa de uma loja mediante a apresentação de um comprovante de depósito falso.



Em outro inquérito, também de 2020, ele foi investigado por um furto ocorrido em um imóvel na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Segundo o registro, foram levados relógios de luxo, computador, equipamentos musicais, instrumentos e roupas. Uma câmera de segurança teria registrado a ação.



Na ocasião, os investigadores também apuravam se Maffei atuava sozinho ou fazia parte de uma estrutura maior. A suspeita era de que o esquema pudesse ter feito vítimas em diferentes estados.



Agora, após o cumprimento do mandado expedido pela Justiça de Goiás, Maffei será encaminhado ao sistema prisional do Rio e ficará à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de Bruno Donato Maffei. O espaço está aberto para posicionamentos.