PM apreendeu arma, rádio transmissor e centenas de porções de drogasDivulgação PMRJ

Mais artigos de Aretha Dossares
Aretha Dossares
Dois homens foram presos durante uma ação policial em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (23). Weverton Luiz de Souza Freitas da Silva, 29 anos, e Jailson Alves, 50, estavam em uma área conhecida pela comercialização de drogas.
De acordo com a Policia Militar, Jailson possui duas anotações criminais, uma por furto e outra por lesão corporal.
Segundo a corporação, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) intensificavam o patrulhamento nas proximidades da comunidade Vila Urussaí quando avistaram indivíduos em atitude suspeita. Os agentes desembarcaram da viatura e realizaram um cerco tático, conseguindo deter os dois homens.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com um dos suspeitos uma submetralhadora calibre 9 milímetros, um rádio transmissor e material entorpecente. Ao todo, foram apreendidas 257 trouxinhas de maconha, 274 cápsulas de cocaína e 33 pedras de crack, além de um carregador e uma munição intacta de calibre 9 mm.

Weverton Luiz, Jailson e todo o material apreendido foram levados para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde a ocorrência foi registrada.
A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

Pai tenta malhar filha em Duque de Caxias

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após arremessar sua filha de cinco meses contra o chão durante uma discussão com a companheira. O crime aconteceu em Imbariê, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após o agressor retirar a bebê dos braços da mãe em plena via pública e a lançar violentamente ao solo.

O ato gerou revolta imediata entre populares, que socorreram a criança ferida e perseguiram o suspeito até conseguirem imobilizá-lo em uma residência próxima. Policiais militares do 15º BPM conduziram o homem à 62ª DP (Imbariê), enquanto a bebê foi encaminhada para atendimento médico e permanece sob cuidados, estando fora de perigo.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a motivação preliminar do crime seria uma tentativa de vingança do agressor após descobrir uma suposta traição da companheira. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado na modalidade vicaricídio, quando o ataque ao filho visa atingir emocionalmente o outro genitor e permanece preso à disposição da Justiça.
 