PM apreendeu arma, rádio transmissor e centenas de porções de drogasDivulgação PMRJ
Durante a abordagem, os policiais encontraram com um dos suspeitos uma submetralhadora calibre 9 milímetros, um rádio transmissor e material entorpecente. Ao todo, foram apreendidas 257 trouxinhas de maconha, 274 cápsulas de cocaína e 33 pedras de crack, além de um carregador e uma munição intacta de calibre 9 mm.
Weverton Luiz, Jailson e todo o material apreendido foram levados para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde a ocorrência foi registrada.
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O ato gerou revolta imediata entre populares, que socorreram a criança ferida e perseguiram o suspeito até conseguirem imobilizá-lo em uma residência próxima. Policiais militares do 15º BPM conduziram o homem à 62ª DP (Imbariê), enquanto a bebê foi encaminhada para atendimento médico e permanece sob cuidados, estando fora de perigo.
Segundo as investigações da Polícia Civil, a motivação preliminar do crime seria uma tentativa de vingança do agressor após descobrir uma suposta traição da companheira. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado na modalidade vicaricídio, quando o ataque ao filho visa atingir emocionalmente o outro genitor e permanece preso à disposição da Justiça.
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