PM apreendeu arma, rádio transmissor e centenas de porções de drogas - Divulgação PMRJ

PM apreendeu arma, rádio transmissor e centenas de porções de drogasDivulgação PMRJ

Publicado 23/09/2026 18:09 | Atualizado 23/09/2026 18:37

Dois homens foram presos durante uma ação policial em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (23). Weverton Luiz de Souza Freitas da Silva, 29 anos, e Jailson Alves, 50, estavam em uma área conhecida pela comercialização de drogas.

De acordo com a Policia Militar, Jailson possui duas anotações criminais, uma por furto e outra por lesão corporal.



Segundo a corporação, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) intensificavam o patrulhamento nas proximidades da comunidade Vila Urussaí quando avistaram indivíduos em atitude suspeita. Os agentes desembarcaram da viatura e realizaram um cerco tático, conseguindo deter os dois homens.



Durante a abordagem, os policiais encontraram com um dos suspeitos uma submetralhadora calibre 9 milímetros, um rádio transmissor e material entorpecente. Ao todo, foram apreendidas 257 trouxinhas de maconha, 274 cápsulas de cocaína e 33 pedras de crack, além de um carregador e uma munição intacta de calibre 9 mm.



Weverton Luiz, Jailson e todo o material apreendido foram levados para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde a ocorrência foi registrada.



A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

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