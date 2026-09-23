Um acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas e interditou a Avenida Central, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, na tarde desta terça-feira (22). Com o impacto da colisão, um carro capotou e um poste tombou sobre a via.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Itaipu foi acionado às 13h14 para atender a ocorrência. Duas ambulâncias foram utilizadas no socorro devido à gravidade do acidente. As duas vítimas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo.
Poste caiu após a colisão
A força da batida fez com que o motor de um dos veículos fosse arrancado. O impacto também derrubou um poste, deixando fios sobre a Avenida Central e contribuindo para a interdição da via. Até a última atualização, não havia outras informações sobre as circunstâncias do acidente ou o estado de saúde das vítimas.
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