Niterói: motoristas que passavam pelo trecho tiveram que reduzir a velocidade e redobrar a atençãoReprodução/Internet
Árvore cai e bloqueia trecho da Estrada da Cachoeira no sentido Icaraí
Queda ocorreu durante a ventania desta terça-feira (22); Defesa Civil alerta para novas rajadas fortes durante o dia
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Motorista de aplicativo é preso após condenação por estupro de vulnerável
Homem foi localizado pela DC-Polinter e deverá cumprir nove anos e sete meses de prisão em regime fechado; crime ocorreu durante uma corrida em Niterói
Homem é preso com drogas após tentar fugir de abordagem da PM
Ação ocorreu no Engenho do Mato após denúncia sobre possível tráfico; polícia apreendeu maconha, cocaína e material identificado como PAC
Dois acidentes complicam trânsito na BR-101 em Niterói e São Gonçalo
Ocorrências envolveram uma motocicleta e dois carros na manhã desta terça-feira (22); duas faixas precisaram ser interditadas durante o atendimento
Niterói entra em estágio de atenção devido à previsão de ventos fortes
Defesa Civil prevê rajadas moderadas a fortes nesta terça-feira e orienta população a evitar áreas com risco de queda de árvores e desprendimento de estruturas
Neltur faz parceria com Guias do Turismo para atrair visitantes
Parceria abre novas possibilidades para a vinda de turistas para Niterói
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