Niterói: motoristas que passavam pelo trecho tiveram que reduzir a velocidade e redobrar a atenção - Reprodução/Internet

Niterói: motoristas que passavam pelo trecho tiveram que reduzir a velocidade e redobrar a atençãoReprodução/Internet

Publicado 22/09/2026 13:10

Uma árvore caiu na manhã desta terça-feira (22) na Estrada da Cachoeira , em Niterói, durante as rajadas de vento que atingem a Região Metropolitana do Rio. A queda ocorreu na pista de descida, no sentido Icaraí, e bloqueia parcialmente a via.

Motoristas que passaram pelo trecho tiveram que reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos nem previsão para a retirada da árvore e a liberação completa da pista. Às 5h20, o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói informou que já havia registros de rajadas moderadas a fortes em diferentes pontos da Região Metropolitana. A previsão indica a possibilidade de ventos ainda mais fortes nas próximas horas.

O município permanece sob monitoramento devido ao risco de quedas de árvores e galhos, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e desprendimento de objetos. A Defesa Civil orienta a população a procurar locais seguros e evitar permanecer sob árvores ou coberturas metálicas. Também é recomendado manter distância de cabos elétricos, outdoors, andaimes e outros objetos suspensos.

Atividades esportivas ao ar livre, especialmente no mar, devem ser evitadas durante o período de ventania. Quem precisar circular pelas ruas deve redobrar a atenção. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193. A Defesa Civil de Niterói atende pelos números 199 e 2620-0199.