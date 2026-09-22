Niterói: homem foi localizado pela DC-Polinter e deverá cumprir 9 anos e 7 meses de prisão - Reprodução/Internet

Niterói: homem foi localizado pela DC-Polinter e deverá cumprir 9 anos e 7 meses de prisão Reprodução/Internet

Publicado 22/09/2026 13:00





A prisão foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), responsável por localizar pessoas com mandados de prisão em aberto. Após levantamentos e trabalho de inteligência, os policiais encontraram o condenado no município. Contra ele havia um mandado de prisão para o cumprimento definitivo da pena. Após a captura, o homem foi encaminhado para uma unidade policial e ficou à disposição da Justiça. A defesa do envolvido, até o fechamento desta matéria, ainda não deu retorno sobre o assunto.



Crime ocorreu durante corrida

Um motorista de aplicativo condenado definitivamente a 9 anos e 7 meses de prisão por estupro de vulnerável foi preso por policiais civis em Niterói no dia 21 de setembro. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.A prisão foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), responsável por localizar pessoas com mandados de prisão em aberto. Após levantamentos e trabalho de inteligência, os policiais encontraram o condenado no município. Contra ele havia um mandado de prisão para o cumprimento definitivo da pena. Após a captura, o homem foi encaminhado para uma unidade policial e ficou à disposição da Justiça. A defesa do envolvido, até o fechamento desta matéria, ainda não deu retorno sobre o assunto.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o homem trabalhava como motorista de aplicativo quando cometeu o crime. A vítima havia solicitado uma corrida após sair de uma festa e, conforme os relatos reunidos na investigação, estava sob efeito de álcool e em situação de vulnerabilidade.



Na época, a mulher, então com 38 anos, estava acompanhada de amigas no início da viagem. Depois que as demais passageiras desembarcaram, ela permaneceu sozinha no veículo. De acordo com a investigação, a violência sexual ocorreu quando a passageira já estava próxima do destino, em Niterói. Após o episódio, ela procurou atendimento médico e registrou a ocorrência. Posteriormente, a vítima descobriu uma gravidez decorrente da violência sexual e teve acesso ao procedimento de interrupção da gestação previsto na legislação brasileira.



O motorista foi preso pela primeira vez em julho de 2024, durante a fase de investigação, após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva. Com a condenação definitiva, ele foi novamente localizado e capturado para iniciar o cumprimento da pena determinada pela Justiça. O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal.



Como denunciar violência contra a mulher



Mulheres em situação de violência ou pessoas que tenham conhecimento de casos podem procurar a rede de proteção. A Central de Atendimento à Mulher, pelo Ligue 180, funciona gratuitamente 24 horas por dia para prestar orientações, informar sobre serviços especializados e receber denúncias. O atendimento também pode ser realizado pelo WhatsApp, pelo número (61) 9610-0180. Em situações de emergência ou quando o crime estiver acontecendo, a orientação do Ministério das Mulheres é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.