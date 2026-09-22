Niterói: reconhecimento estadual representa uma forma de preservar instituição ligada à identidade da cidade Divulgação/Ascom
Clube Central pode virar patrimônio imaterial do estado
A proposta foi apresentada na Alerj pelo deputado Vitor Junior, buscando preservar e valorizar a memória do clube da Praia de Icaraí, que completou 106 anos
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Jornalismo fluminense perde Alex Ferraz
Jornalista e assessor de imprensa foi vitimado por um infarto enquanto se exercitava caminhando
Vacinação contra o HPV no Dia Nacional da Saúde de Adolescentes e Jovens
Imunização gratuita ajuda a prevenir diferentes tipos de câncer; dados mostram que a cobertura vacinal avançou na cidade
Conheça o samba-enredo da Acadêmicos de Niterói para o carnaval de 2027
A obra embalará o enredo A Rosa do Impossível, desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins.
Esporte é Show reuniu atletas de diferentes cidades do Rio
Participantes de Miguel Pereira, Nova Friburgo, Campos, Maricá, Petrópolis e Rio de Janeiro reforçaram alcance turístico do evento
Federação dá curso de vôlei para professores da Rede Municipal
Contrapartida pela realização da Copa Supervôlei Feminino na cidade, iniciativa vai aprimorar formação técnica de educadores e instrutores
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