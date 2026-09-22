Niterói: reconhecimento estadual representa uma forma de preservar instituição ligada à identidade da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: reconhecimento estadual representa uma forma de preservar instituição ligada à identidade da cidade Divulgação/Ascom

Publicado 22/09/2026 08:51

Um projeto de lei que reconhece o Clube Central como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado foi apresentado na Assembleia Legislativa (Alerj) pelo deputado Vitor Junior. A proposta busca preservar e valorizar a memória do clube da Praia de Icaraí, que completou 106 anos e é parte da história social, cultural e esportiva de Niterói, dentro da memória afetiva da cidade.

“Reconhecer esse patrimônio é dizer que aquilo que foi construído por tantas pessoas antes de nós merece ser preservado e transmitido às próximas gerações. É uma homenagem aos que fizeram essa história e, ao mesmo tempo, um compromisso com aqueles que ainda vão escrevê-la”, destaca o presidente do Central, Fernando Tinoco, feliz com a iniciativa.

Segundo o deputado Vitor Junior, o reconhecimento estadual vai representar também uma forma de preservar uma instituição ligada à identidade de Niterói:

“O Central é parte da história da cidade e do nosso estado. Quem conhece Niterói sabe a importância do clube, que atravessou mais de um século participando da vida cultural, social e esportiva da população. Tenho muito orgulho de iniciar esse processo na Alerj para que o governo estadual reconheça oficialmente um patrimônio que os niteroienses já reconhecem há muitas gerações. Preservar o Central é preservar uma parte importante da memória de Niterói”.

Neste ano, o edifício-sede do Central, conhecido como Palácio de Mármore, está completando 50 anos, como conta Fernando Tinoco. Projetado pelo arquiteto Manoel Machado, um dos nomes marcantes da arquitetura de Niterói, o prédio começou a ser construído durante a segunda gestão do almirante Gustavo Gurgulino de Souza e foi concluído e inaugurado em julho de 1976, na presidência de Rubens Maragno.

"O reconhecimento proposto na Alerj tem natureza imaterial, buscando proteger a história, a memória, as tradições e o papel cultural e social desempenhado pelo Central, sem impedir o processo de modernização e qualificação da estrutura física. Recentemente realizamos com o IAB um concurso nacional para o projeto do novo terraço dentro dessa proposta de aliar preservação e melhorias para o clube", explica Tinoco.