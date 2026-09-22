Niterói: escola será a 5ª agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí na sexta-feira de carnavalDivulgação/Ascom
A ROSA DO IMPOSSÍVEL
Intérprete: Carlos Júnior
A luz…acende aquele ventre pela Graça
É emoção de mãe que filho abraça
É colo pra ninar os sonhos teus
Menina de Deus
A cruz… pesada qual o fardo do teu punho
de solidão chorou no Testemunho
Pois só quem ama sabe o que é sofrer
Renuncia divina, da sina de quem pode crer
O milagre bate a porta, deixa entrar
Salve São João Batista, redentor
Só carrega o espinho quem consegue suportar
No inverno do meu peito, desabrocha linda flor
Ó mãe! divina mãe, sagrada mão que levanta quando caio
Acode o teu filho que padece, que o povo canta em prece todo 22 de maio
É chão de África, no nosso chão, contradição
Onde o cais já fez sofrer
Os pretos novos, são seus devotos
Deixa misturar, obáxirê
Akirô Obá, akirô Obá yê
Hosana! Pois nós somos a audácia
Santa Rita de Cássia eu te peço em oração
No azul da procissão, eu me torno invencível
Nessa fé que desconhece o impossível
No azul da procissão, vem meu povo vencedor
Cantar numa só voz em teu louvor
Rogai por nós ó “Santa rosa preferida”
E cicatriza a ferida onde dói
És o amor que floresceu na minha Vida
Abençoada seja Niterói
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