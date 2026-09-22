Niterói: escola será a 5ª agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí na sexta-feira de carnaval - Divulgação/Ascom

Niterói: escola será a 5ª agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí na sexta-feira de carnavalDivulgação/Ascom

Publicado 22/09/2026 08:10

Acadêmicos de Niterói divulgou o seu samba-enredo para o carnaval de 2027. A obra embalará o enredo “A Rosa do Impossível”, desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins. Optando pela encomenda, o samba é de autoria dos compositores James Bernardes, Gilsinho da Vila, Rafael Ferreira, Geraldo M. Felicio, Rodrigo Medeiros, Guto Listo, Eliz Oliveira, Leon Azevedo, Dona Madalena, Dr. Marcelo, Marcelinho santos, Caio Sett e Thiago Barbosa.

A obra será interpretada por Carlos Jr, que fará sua estreia como intérprete oficial da escola no carnaval de 2027. O clipe oficial já está disponível no canal da agremiação no youtube: https://youtu.be/06o9QwSmCCA

A escola será a 5ª agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí na sexta-feira de carnaval, dia 05 de fevereiro.



A ROSA DO IMPOSSÍVEL

Compositores: James Bernardes, Gilsinho da Vila, Rafael Ferreira, Geraldo M. Felicio, Rodrigo Medeiros, Guto Listo, Eliz Oliveira, Leon Azevedo, Dona Madalena, Dr. Marcelo, Marcelinho santos, Caio Sett e Thiago Barbosa



Intérprete: Carlos Júnior



A luz…acende aquele ventre pela Graça



É emoção de mãe que filho abraça



É colo pra ninar os sonhos teus



Menina de Deus



A cruz… pesada qual o fardo do teu punho



de solidão chorou no Testemunho



Pois só quem ama sabe o que é sofrer



Renuncia divina, da sina de quem pode crer







O milagre bate a porta, deixa entrar



Salve São João Batista, redentor



Só carrega o espinho quem consegue suportar



No inverno do meu peito, desabrocha linda flor







Ó mãe! divina mãe, sagrada mão que levanta quando caio



Acode o teu filho que padece, que o povo canta em prece todo 22 de maio



É chão de África, no nosso chão, contradição



Onde o cais já fez sofrer



Os pretos novos, são seus devotos



Deixa misturar, obáxirê



Akirô Obá, akirô Obá yê



Hosana! Pois nós somos a audácia



Santa Rita de Cássia eu te peço em oração







No azul da procissão, eu me torno invencível



Nessa fé que desconhece o impossível



No azul da procissão, vem meu povo vencedor



Cantar numa só voz em teu louvor







Rogai por nós ó “Santa rosa preferida”



E cicatriza a ferida onde dói



És o amor que floresceu na minha Vida



Abençoada seja Niterói



