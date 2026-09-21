Niterói: Polícia investiga a atuação de mulheres na quadrilhaReprodução/Internet
Segundo a investigação, os prejuízos identificados variam de R$ 10 mil a aproximadamente R$ 1 milhão. Apenas em Icaraí, a 77ª DP já identificou 25 casos em um período de cerca de um mês e meio. De acordo com a Polícia Civil, o grupo já atuava no Rio de Janeiro e passou a agir em Niterói. A investigação também aponta a participação de pessoas de outros estados.
Segundo a polícia, os criminosos possuem dados pessoais das vítimas, como nome de familiares, endereço e informações documentais. Com essas informações, entram em contato por telefone e afirmam existir alguma dívida ou pendência relacionada à Receita Federal, ao INSS ou a instituições financeiras. Durante a ligação, o golpista apresenta uma suposta solução e oferece a possibilidade de enviar um funcionário até a residência da vítima, sob o argumento de facilitar o atendimento. Enquanto um integrante permanece ao telefone tentando convencer o idoso, outro criminoso fica próximo à residência e aguarda a autorização para entrar. A estratégia é utilizada tanto em casas quanto em condomínios, mas, segundo a Polícia Civil, a maior parte dos casos identificados ocorreu em prédios residenciais.
Mulher se apresenta como “Bruna”
Em um dos casos investigados, um idoso de 87 anos foi abordado após receber uma ligação na qual um criminoso afirmou que ele tinha uma dívida de Imposto de Renda de R$ 5 mil. A vítima foi convencida de que uma suposta inspetora da Receita Federal iria até seu apartamento para resolver a situação. Após entrar na residência, a mulher teria convencido o idoso a entregar cartões bancários, senhas e duas alianças de ouro. Segundo a família, o prejuízo total chegou a cerca de R$ 10 mil. O caso foi registrado e imagens das câmeras de segurança do condomínio foram entregues à polícia.
Vítima teve prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão
A Polícia Civil já identificou aproximadamente doze pessoas que estariam envolvidas no esquema. Segundo a corporação, a maioria dos integrantes investigados é formada por mulheres, que seriam enviadas às residências por despertarem menos suspeitas entre as vítimas.
A investigação aponta ainda que alguns suspeitos possuem mandados de prisão. Pelo menos dois investigados já teriam sido presos anteriormente por crimes semelhantes e, após deixarem o sistema prisional, voltado a praticar golpes.
Segundo o delegado titular da 77ª DP, Aldrin Genuíno da Rocha, os principais alvos são pessoas idosas, especialmente aquelas com mais de 70 anos. Há casos investigados envolvendo vítimas de até 94 anos. A orientação da Polícia Civil é desconfiar de qualquer contato telefônico de pessoas que afirmem representar a Receita Federal, o INSS ou instituições financeiras e apresentem cobranças ou supostas pendências. A recomendação é desligar a ligação e procurar diretamente o órgão ou instituição pelos canais oficiais para verificar a existência da dívida ou do procedimento.
Golpe também ocorre em outros bairros
Diante do aumento das ocorrências em condomínios, a Polícia Civil orienta porteiros a confirmar com os moradores o motivo de qualquer visita antes de permitir a entrada de desconhecidos. Caso a pessoa diga que está no local para tratar de assuntos relacionados à Receita Federal, ao INSS, à aposentadoria ou à pensão, a orientação é redobrar a atenção e acionar as forças de segurança em caso de suspeita. Em casas sem portaria, a recomendação é não permitir a entrada de desconhecidos e procurar ajuda de familiares, vizinhos ou da polícia.
Receita Federal alerta sobre golpes
O órgão orienta ainda que contribuintes verifiquem diretamente nos canais oficiais qualquer cobrança ou comunicação recebida em nome da Receita Federal. Quem receber uma abordagem suspeita deve evitar fornecer dados pessoais, senhas ou informações bancárias e não permitir a entrada de desconhecidos na residência.
Em caso de tentativa ou consumação do golpe, a orientação é registrar ocorrência na Polícia Civil e guardar documentos, mensagens, números de telefone, comprovantes de pagamento, imagens de câmeras de segurança e outros materiais que possam ajudar na investigação.
A Receita Federal disponibiliza informações e serviços por meio de seus canais oficiais, incluindo o portal Gov.br e o e-CAC. A autenticidade de procedimentos fiscais também pode ser verificada pelo sistema oficial de consulta ao TDPF.
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