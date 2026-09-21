Niterói: Polícia investiga a atuação de mulheres na quadrilha - Reprodução/Internet

Niterói: Polícia investiga a atuação de mulheres na quadrilhaReprodução/Internet

Publicado 21/09/2026 11:26





Segundo a investigação, os prejuízos identificados variam de R$ 10 mil a aproximadamente R$ 1 milhão. Apenas em Icaraí, a 77ª DP já identificou 25 casos em um período de cerca de um mês e meio. De acordo com a Polícia Civil, o grupo já atuava no Rio de Janeiro e passou a agir em Niterói. A investigação também aponta a participação de pessoas de outros estados.



Segundo a polícia, os criminosos possuem dados pessoais das vítimas, como nome de familiares, endereço e informações documentais. Com essas informações, entram em contato por telefone e afirmam existir alguma dívida ou pendência relacionada à Receita Federal, ao INSS ou a instituições financeiras. Durante a ligação, o golpista apresenta uma suposta solução e oferece a possibilidade de enviar um funcionário até a residência da vítima, sob o argumento de facilitar o atendimento. Enquanto um integrante permanece ao telefone tentando convencer o idoso, outro criminoso fica próximo à residência e aguarda a autorização para entrar. A estratégia é utilizada tanto em casas quanto em condomínios, mas, segundo a Polícia Civil, a maior parte dos casos identificados ocorreu em prédios residenciais.



Mulher se apresenta como “Bruna”

Polícia Civil investiga uma quadrilha suspeita de aplicar golpes contra idosos em Niterói. Os criminosos se passam por funcionários da Receita Federal, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou de instituições financeiras para convencer as vítimas de que possuem supostas dívidas ou pendências.Segundo a investigação, os prejuízos identificados variam de R$ 10 mil a aproximadamente R$ 1 milhão. Apenas em Icaraí, a 77ª DP já identificou 25 casos em um período de cerca de um mês e meio. De acordo com a Polícia Civil, o grupo já atuava no Rio de Janeiro e passou a agir em Niterói. A investigação também aponta a participação de pessoas de outros estados.Segundo a polícia, os criminosos possuem dados pessoais das vítimas, como nome de familiares, endereço e informações documentais. Com essas informações, entram em contato por telefone e afirmam existir alguma dívida ou pendência relacionada à Receita Federal, ao INSS ou a instituições financeiras. Durante a ligação, o golpista apresenta uma suposta solução e oferece a possibilidade de enviar um funcionário até a residência da vítima, sob o argumento de facilitar o atendimento. Enquanto um integrante permanece ao telefone tentando convencer o idoso, outro criminoso fica próximo à residência e aguarda a autorização para entrar. A estratégia é utilizada tanto em casas quanto em condomínios, mas, segundo a Polícia Civil, a maior parte dos casos identificados ocorreu em prédios residenciais.

De acordo com as investigações, os criminosos costumam enviar uma mulher até a residência das vítimas. Em alguns casos, um homem também pode comparecer ao local.



Em um dos casos investigados, um idoso de 87 anos foi abordado após receber uma ligação na qual um criminoso afirmou que ele tinha uma dívida de Imposto de Renda de R$ 5 mil. A vítima foi convencida de que uma suposta inspetora da Receita Federal iria até seu apartamento para resolver a situação. Após entrar na residência, a mulher teria convencido o idoso a entregar cartões bancários, senhas e duas alianças de ouro. Segundo a família, o prejuízo total chegou a cerca de R$ 10 mil. O caso foi registrado e imagens das câmeras de segurança do condomínio foram entregues à polícia.



Vítima teve prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão



Entre os casos investigados, um deles envolveu um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1 milhão. Segundo a Polícia Civil, a vítima perdeu R$ 500 mil em espécie. Além desse valor, foram realizadas transferências via Pix, contratados empréstimos em nome do idoso e levadas joias. Ainda de acordo com a investigação, os criminosos transferem parte dos valores obtidos para outras contas, algumas delas já identificadas pela polícia.



A Polícia Civil já identificou aproximadamente doze pessoas que estariam envolvidas no esquema. Segundo a corporação, a maioria dos integrantes investigados é formada por mulheres, que seriam enviadas às residências por despertarem menos suspeitas entre as vítimas.



A investigação aponta ainda que alguns suspeitos possuem mandados de prisão. Pelo menos dois investigados já teriam sido presos anteriormente por crimes semelhantes e, após deixarem o sistema prisional, voltado a praticar golpes.



Segundo o delegado titular da 77ª DP, Aldrin Genuíno da Rocha, os principais alvos são pessoas idosas, especialmente aquelas com mais de 70 anos. Há casos investigados envolvendo vítimas de até 94 anos. A orientação da Polícia Civil é desconfiar de qualquer contato telefônico de pessoas que afirmem representar a Receita Federal, o INSS ou instituições financeiras e apresentem cobranças ou supostas pendências. A recomendação é desligar a ligação e procurar diretamente o órgão ou instituição pelos canais oficiais para verificar a existência da dívida ou do procedimento.



Golpe também ocorre em outros bairros



A investigação não está restrita a Icaraí. A Polícia Civil também identificou casos em outros bairros de Niterói, incluindo Santa Rosa. Em uma ocorrência, uma mulher foi registrada por câmeras de segurança ao chegar à residência de um homem de 83 anos. Segundo a investigação, ela seria uma das integrantes do grupo que também atua em Icaraí.



Diante do aumento das ocorrências em condomínios, a Polícia Civil orienta porteiros a confirmar com os moradores o motivo de qualquer visita antes de permitir a entrada de desconhecidos. Caso a pessoa diga que está no local para tratar de assuntos relacionados à Receita Federal, ao INSS, à aposentadoria ou à pensão, a orientação é redobrar a atenção e acionar as forças de segurança em caso de suspeita. Em casas sem portaria, a recomendação é não permitir a entrada de desconhecidos e procurar ajuda de familiares, vizinhos ou da polícia.



Receita Federal alerta sobre golpes



A Receita Federal também mantém orientações para evitar fraudes praticadas em seu nome. O órgão informa que procedimentos de fiscalização tributária são realizados por Auditores-Fiscais devidamente designados e formalizados por meio do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), que pode ser consultado nos canais oficiais. A Receita também alerta que não realiza cobranças por meios informais. Pagamentos de tributos federais são feitos por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), e cobranças por Pix ou transferências que se passem por procedimentos da Receita devem ser tratadas como suspeitas.



O órgão orienta ainda que contribuintes verifiquem diretamente nos canais oficiais qualquer cobrança ou comunicação recebida em nome da Receita Federal. Quem receber uma abordagem suspeita deve evitar fornecer dados pessoais, senhas ou informações bancárias e não permitir a entrada de desconhecidos na residência.



Em caso de tentativa ou consumação do golpe, a orientação é registrar ocorrência na Polícia Civil e guardar documentos, mensagens, números de telefone, comprovantes de pagamento, imagens de câmeras de segurança e outros materiais que possam ajudar na investigação.



A Receita Federal disponibiliza informações e serviços por meio de seus canais oficiais, incluindo o portal Gov.br e o e-CAC. A autenticidade de procedimentos fiscais também pode ser verificada pelo sistema oficial de consulta ao TDPF.

