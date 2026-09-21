Niterói: mutirão promoveu a limpeza de praias, rios, lagoas e áreas costeiras em 15 pontos da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: mutirão promoveu a limpeza de praias, rios, lagoas e áreas costeiras em 15 pontos da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 21/09/2026 08:40

Centenas de pessoas participaram, na manhã deste sábado (19), do Clean Up Day 2026 em Niterói. As atividades, promovidas pela Prefeitura de Niterói em 15 pontos da cidade, reuniram ações de limpeza, conscientização ambiental e cuidado com praias, rios, lagoas e áreas costeiras do município.

A mobilização aconteceu em Boa Viagem, Camboinhas, Charitas, São Francisco, Icaraí, Itacoatiara, Itaipu, Lagoa de Itaipu, Jurujuba, Piratininga, Prainha de Piratininga, Praia do Morcego, Lagoa de Piratininga, Praia de Adão e Praia do Sossego. Durante a manhã, voluntários percorreram esses locais para recolher resíduos descartados irregularmente e contribuir para a preservação dos ecossistemas.

“Mais do que uma ação de limpeza, o Clean Up Day é uma importante iniciativa de educação ambiental. É uma oportunidade para que as pessoas compreendam que o lixo descartado irregularmente acaba retornando para as nossas praias, rios e lagoas. Com esse tipo de mobilização, conscientizamos as novas gerações e toda a população de Niterói sobre a responsabilidade de cada um e a importância de preservar o meio ambiente”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Gabriel Velasco.

Na Lagoa de Itaipu, cerca de 150 escoteiros se reuniram para recolher, separar, categorizar e documentar os resíduos encontrados, além de realizar o plantio de espécies nativas. A atividade foi promovida em parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Participaram da ação integrantes do 15º Grupo Escoteiro Martim Afonso, que se reúne no ginásio do Complexo Esportivo Caio Martins, em Icaraí, e do 60º Grupo Escoteiro Imbuí, sediado no Colégio Estadual Professora Alcina Rodrigues de Lima, em Itaipu.

“Para o escotismo, cuidar do meio ambiente é também uma forma de cuidar da comunidade e da cidade onde vivemos. Quando nossos jovens participam de uma ação como essa, eles aprendem, na prática, que cada atitude faz diferença. Além de contribuir para a preservação da Lagoa de Itaipu, eles fortalecem o sentimento de pertencimento e entendem que Niterói também é responsabilidade de cada um de nós”, destacou o diretor-presidente do 15º Grupo Escoteiro Martim Afonso, Leandro Barral.



Presença da Clin trouxe educação ambiental e reciclagem



A Clin participou do evento com o objetivo de incentivar práticas sustentáveis e mobilizar a população em torno da preservação ambiental. A iniciativa, que promove ações de limpeza em diferentes partes do mundo, reúne anualmente cerca de 35 milhões de pessoas. Para apoiar a ação, a Clin disponibilizou uma big bag — contentor flexível de grande capacidade — em cada um dos locais, onde foi armazenado todo o material recolhido. A Companhia também organizou uma rota exclusiva com caminhões basculantes, garantindo agilidade na retirada dos resíduos das praias e seu encaminhamento para pesagem. Ao todo, foi coletada 1,16 tonelada. de resíduos.

A participação da Clin foi além da coleta, da destinação dos resíduos, da limpeza e da pesagem. Na praia de Icaraí e na prainha de Piratininga, o público pôde conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo setor de reciclagem da Companhia, em uma exposição que mostrou como materiais que seriam descartados puderam ganhar novos usos. Mesas, cadeiras, vasos de plantas, pufes, uma bandeira do Brasil e outros objetos fizeram parte da exposição e foram confeccionados com materiais reaproveitados, como papelão, garrafas e tampinhas.

A ação também levou um pouco do verde produzido pelo ‘Viveiro de Mudas da Clin’ para a população. Cerca de 500 plantas foram distribuídas em ambos os locais. Estandes com informações sobre coleta seletiva e sobre o espaço onde as mudas eram plantadas e cuidadas também integraram a programação. A educação ambiental teve um papel especial na mobilização. O setor da Clin recebeu, na orla de Icaraí, crianças da Unidade Municipal de Educação Infantil Senador Vasconcellos Torres e mostrou, de forma lúdica e participativa, como atitudes simples podem contribuir para a preservação das praias e do oceano. Os pequenos colocaram a mão na massa, ajudaram a recolher resíduos na areia e ainda conheceram a exposição de brinquedos confeccionados com materiais reciclados.



Cuidado com as praias acontece todos os dias



A mobilização do ‘Clean Up Day’ reforçou uma mensagem que faz parte da rotina da Clin: o cuidado com as praias precisa ser permanente. A Companhia realiza diariamente a limpeza das praias da cidade, tanto de forma manual quanto com o auxílio do equipamento conhecido como Tatuí. Mais do que retirar resíduos da orla, a ação mostrou que a preservação ambiental também passa por informação, participação e mudança de hábitos. Ao reunir voluntários, crianças, educadores e profissionais da limpeza urbana em torno de um mesmo propósito, o ‘Clean Up Day’ transformou as praias em espaços de cuidado, aprendizado e conscientização — reforçando que manter a cidade limpa e o oceano protegido é uma responsabilidade compartilhada.

A ação reuniu ainda moradores, famílias, estudantes, empresas, organizações não governamentais, associações e outros grupos de voluntários. Além da retirada de resíduos, o evento buscou chamar a atenção para a responsabilidade coletiva na conservação dos ambientes naturais e para a importância do descarte correto do lixo.