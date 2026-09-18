Niterói: iniciativa é promovida pela IEEE Oceanic Engineering Society UFF - Divulgação/Ascom

Niterói: iniciativa é promovida pela IEEE Oceanic Engineering Society UFFDivulgação/Ascom

Publicado 18/09/2026 17:25

Niterói recebe, neste sábado (19), o Clean Up Day 2026, mobilização voltada à limpeza e à conscientização ambiental em praias, rios, lagoas e áreas costeiras. A ação será realizada das 8h às 10h30 e vai reunir voluntários em diferentes pontos da cidade para uma manhã de cuidado com o patrimônio natural do município. Para se inscrever basta preencher o formulário online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiNqS_5yXHdO8eKADm-AgQl4Amk0N9X-MRKrCq9mDLtKt2AQ/viewform

A mobilização terá atividades em 12 locais: Boa Viagem, Camboinhas, Charitas, São Francisco, Icaraí, Itacoatiara, Itaipu, Lagoa de Itaipu, Jurujuba, Piratininga, Prainha de Piratininga e Praia do Sossego. Os pontos exatos de encontro são informados pela organização após a inscrição.

A iniciativa é promovida pela IEEE Oceanic Engineering Society UFF, organização estudantil voltada ao estudo e à preservação de corpos hídricos, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Niterói. Além do recolhimento de resíduos, o Clean Up Day busca estimular a participação da população e ampliar a conscientização sobre a preservação dos ambientes naturais. A ação é aberta a pessoas que desejem participar individualmente ou em grupos, incluindo famílias, amigos, escolas, empresas, ONGs e associações.

Os participantes devem utilizar roupas confortáveis, calçado adequado, boné ou chapéu e protetor solar, além de levar sua própria garrafa de água. A organização orienta que não sejam recolhidos objetos perfurocortantes, recipientes com produtos químicos, materiais desconhecidos ou outros resíduos que possam oferecer risco.

Serviço: