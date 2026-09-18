Niterói: iniciativa tem como objetivo ampliar ações de prevenção - Reprodução/Ascom

Niterói: iniciativa tem como objetivo ampliar ações de prevençãoReprodução/Ascom

Publicado 18/09/2026 11:59 | Atualizado 18/09/2026 11:59





A iniciativa tem como objetivo ampliar ações de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Serão oferecidos exames de mamografia e ultrassonografias de mama, transvaginal e pélvica. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.



Atendimento será por agendamento

Niterói recebe, a partir desta sexta-feira (18), a Carreta de Prevenção e Cuidado da Saúde da Mulher, do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A unidade móvel ficará instalada no Caminho Niemeyer, no Centro, até 16 de outubro.A iniciativa tem como objetivo ampliar ações de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Serão oferecidos exames de mamografia e ultrassonografias de mama, transvaginal e pélvica. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.

As pacientes serão atendidas exclusivamente por meio da Central de Regulação Municipal. Não haverá atendimento por demanda espontânea, e as mulheres não devem procurar diretamente a carreta. As pacientes contempladas serão informadas previamente sobre a data e o horário dos procedimentos e receberão orientações para a realização dos exames. O acesso seguirá a fila existente e os critérios clínicos estabelecidos pela rede municipal.



A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Niterói e o Governo Federal. Segundo a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, a iniciativa permitirá ampliar a oferta de exames e agilizar a investigação diagnóstica. “Essa iniciativa amplia a capacidade de atendimento da nossa rede e fortalece o cuidado com a saúde da mulher, especialmente na prevenção e no diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero”, afirmou a secretária.

A carreta conta com consultório ginecológico, sala de mamografia, sala de ultrassonografia, espaço de acolhimento e sala de espera. A equipe é formada por médico ginecologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente do cuidado e profissionais de apoio. A estrutura permite realizar etapas de avaliação e investigação diagnóstica relacionadas aos cânceres de mama e do colo do útero, além de avaliação inicial em ginecologia. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o encaminhamento para os serviços será feito pela Central de Regulação, conforme a fila de atendimento e os critérios assistenciais definidos pela rede.