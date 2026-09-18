São Gonçalo: dois suspeitos foram presos durante ação da 74ª DP na Comunidade do Três Campos - Reprodução/Internet

São Gonçalo: dois suspeitos foram presos durante ação da 74ª DP na Comunidade do Três CamposReprodução/Internet

Publicado 18/09/2026 10:59





Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos foram capturados após fugirem de uma abordagem durante a incursão. Cerca de quatro homens teriam sido vistos nas proximidades de um ponto de venda de drogas identificado durante o trabalho de investigação e inteligência da delegacia.



Polícia afirma ter sido recebida a tiros

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (17) durante uma operação da Polícia Civil na Comunidade do Três Campos, no bairro Trindade, em São Gonçalo. A dupla foi localizada em um campo de futebol próximo à área onde agentes da 74ª DP (Alcântara) realizavam uma ação de combate ao tráfico de drogas.Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos foram capturados após fugirem de uma abordagem durante a incursão. Cerca de quatro homens teriam sido vistos nas proximidades de um ponto de venda de drogas identificado durante o trabalho de investigação e inteligência da delegacia.

De acordo com a corporação, os policiais foram recebidos a tiros durante a operação. Um dos suspeitos estaria armado com uma pistola e teria efetuado disparos contra a equipe. Após a reação dos agentes, os envolvidos fugiram pela região. Os policiais montaram um cerco e conseguiram localizar dois dos suspeitos em um campo de futebol.



Com os dois homens, os agentes apreenderam uma quantidade de drogas, rádios comunicadores e duas balanças de precisão. Outros materiais que, segundo a Polícia Civil, estariam relacionados à comercialização de entorpecentes também foram recolhidos.



Os suspeitos foram conduzidos à 74ª DP, junto com todo o material apreendido. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que ficará responsável pela análise dos fatos e pela adoção das medidas legais cabíveis. A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.

