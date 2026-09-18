Niterói: Guarda Municipal agiu com rapidez e capturou o suspeito de roubo - Divulgação/Ascom

Niterói: Guarda Municipal agiu com rapidez e capturou o suspeito de rouboDivulgação/Ascom

Publicado 18/09/2026 18:34

Guarda Civil Municipal de Niterói (GCM) prendeu, nesta quinta-feira (17), um homem suspeito de roubo a transeunte após uma ação rápida de patrulhamento e cerco tático. O caso teve início quando a vítima abordou uma guarnição que realizava o patrulhamento preventivo no Centro e relatou ter sido assaltada por dois homens armados na Avenida Visconde do Rio Branco, na região da Cantareira, onde foi roubado o telefone celular.

Com apoio das equipes do Patrulhamento Preventivo Noturno, os agentes iniciaram buscas imediatas na região. A guarnição localizou os suspeitos na altura do Túnel Charitas-Cafubá. Um dos homens foi detido pelos guardas municipais e conduzido à 79ª DP (Icaraí), onde a ocorrência foi registrada. O telefone da vítima foi recuperado.

Em casos de emergência ou para denúncias e solicitações de apoio, a população de Niterói pode acionar a Guarda Civil Municipal, através do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelo telefone 153.

A Guarda Civil Municipal de Niterói atua de forma contínua no patrulhamento preventivo e ostensivo em todas as regiões da cidade, integrando forças de segurança e utilizando tecnologia de monitoramento para garantir a ordem pública, a proteção dos cidadãos e a rápida resposta a ocorrências registradas no município.

Fotos e vídeo: Divulgação