Niterói: cidade investe de forma contínua em projetos de modernização da iluminação pública e requalificação urbana - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: cidade investe de forma contínua em projetos de modernização da iluminação pública e requalificação urbanaLucas Benevides/Ascom

Publicado 18/09/2026 18:41

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) , iniciou o trabalho para a substituição de sete postes de iluminação pública na orla das praias das Flechas e Boa Viagem. As estruturas de concreto, com 22,5 metros de altura, encontram-se deterioradas pela ação contínua da maresia e das intempéries. O trabalho inclui a remoção dos postes antigos e o preparo de novas fundações para a instalação das novas estruturas.

A intervenção atende às solicitações de moradores e frequentadores da região, garantindo a recuperação e a segurança das instalações. Para manter a visibilidade do trecho durante os serviços, a iluminação pública local foi temporariamente reforçada. Ao término das obras, a iluminação pública e a iluminação esportiva das praias retornarão com o padrão de LED instalado nas novas estruturas.

De acordo com a Seconser, o cronograma das fundações depende do avanço das condições meteorológicas no município, garantindo a perfeita fixação dos novos equipamentos. A troca é feita em etapas intercaladas para minimizar impactos ao fluxo de pedestres e praticantes de esportes no calçadão.

A Prefeitura de Niterói investe de forma contínua em projetos de modernização da iluminação pública e requalificação urbana. As ações integradas entre as secretarias municipais visam reforçar a infraestrutura dos bairros, promover a segurança nas vias marítimas e calçadões e preservar os espaços de lazer da população.