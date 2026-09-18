Niterói: cidade investe de forma contínua em projetos de modernização da iluminação pública e requalificação urbanaLucas Benevides/Ascom
Niterói substitui postes de iluminação pública em orlas de praias
Praia das Flechas e Boa Viagem passaram pela troca, que está sendo feita em etapas, para minimizar impactos ao fluxo de pedestres e praticantes de esportes
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Guarda Municipal atua com rapidez e prende suspeito em Charitas
Após as buscas feitas na região, homem foi detido por roubo, perto do Túnel Charitas-Cafubá
Clean Up Day reúne voluntários para ação de conscientização ambiental
Cidade recebe mutirão de limpeza de praias, rios e lagoas neste sábado, das 8h às 10h30, e vai reunir voluntários em diferentes pontos da cidade
Prefeito assina ordem de início em obra de contenção em Santa Bárbara
Intervenção vai contemplar a Rua José Alves Brito e se soma a um conjunto de obras que ampliarão a resiliência da região
Esporte e turismo movimentam a Praia de Icaraí neste fim de semana
Evento Esporte é Show encerra programação com vôlei, futevôlei e atividades gratuitas em um dos principais cartões-postais da cidade
Rodoviários do Leste Fluminense aprovam reajuste salarial da categoria
Valor do reajuste está acima do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado nos últimos 12 meses
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